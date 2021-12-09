Nureddin Nebati'nin mağaza çalışanlarının şikâyetleri; "Aile hayatına bu kadar saygısızca bir çalışma ortamı hiç görmedim”

Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu, bugünkü yazısında Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanan Nureddin Nebati'nin çalışanlarının “İnsanlık dışı koşullar” sebebiyle yaptıkları şikâyetlere yer verdi.

“‘Türkiye’de işçinin canı pahalı’ diye şikâyet eden Nebati düzenini anlatmıştım. Kendi çalışanları bu düzeni aslında yıllardır yaşıyor. Bir zamanlar ağa olarak marabalarını sömüren, patron olup işçiyi köleleştiren Nebati, deneyimlerini artık bakan olarak bütün Türkiye’ye uygulayacak. ‘Bu sömürü kader değil’ derseniz, dinsiz, hain, elit ilan edileceksiniz. Hakkını yemeyelim. Çin’i gösterip Bangladeş’e, Malezya’ya ikna eden Erdoğan’ın yeni ekonomi rejimi ondan daha uygun bir ağayı bulamazdı!” görüşünü paylaşan Terkoğlu, Türkiye’nin iş sitelerinden birinde karşılaştığı şu yorumları aktardı:

“Eşek gibi çalışıp karşılığını alamazsınız. (...) Ertesi gün resmi tatildir, bayramdır vs... Akşam çıkışta bir mail gelir ve yarın giriş-çıkış saatleri değişmiştir. Çoğu evli ve çocuklu bayanın çalıştığı bir ortamda, aile hayatına bu kadar saygısızca bir çalışma ortamı hiç görmedim.”

“Yıllık izin istiyoruz, patron beyler kimsenin izin kullanmasını istemiyormuş. Yazın denize giden personel olmazmış, işten uzaklaşırmış. Yıllık iznin bir hak olduğundan habersizler.”

“Dakika dakika kameradan izleniyorsunuz. Çoğunluğunu kadınların oluşturduğu firmada, ‘regl olduğum için lavabo ihtiyacım normale göre daha fazla’ açıklaması yapmak zorunda kalıyorsunuz. Yoksa yazılı uyarıyı yersiniz.”

“Çocuğum var, ateşler içinde yandı. Ama bana eleman fazlası olmasına rağmen izin vermediler.”

Mağazada temizliği çalışanlar yapıyor. Yazıcı bozuluyor, çalışanlar tamir ediyor. Kameralardan fotoğrafı çekilen emekçilerin görüntüsü, “mağazada eğilme” notuyla WhatsApp grubunda paylaşılıyor: “Şirket sahibi Seyit (Nebati) Bey sahaya çıktığı an tuvaleti bile unutun. Eğer onun gelme ihtimali varsa yemek, su, tuvalet yasak. (...) Dokuz saat yemeksiz, susuz ve tuvalet molasız beklemiştim kapının önünde.”

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TIKLAYIN - Barış Terkoğlu: Nurettin Nebati 15 yıl önce Türk işçisinin pahalılığından şikâyet etmiş, bugün tam da istediği gibi Türk işçisi, Pekin’deki emekçiden daha ucuza geldi