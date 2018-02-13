"Nurcular, MEB izniyle okullara giriyor, temsilcilerini sosyal medya fenomenlerine dönüştürüyor"

Milli Eğitim Bakanlığı, ülkenin dört bir yanında “İlim ve Kültür Derneği” adı altında çektikleri videolarla örgütlenen ve "yeni nesil teknolojik Nurculuk propagandası yaptıkları" ifade edilen, sosyal medya fenomeni olarak din propagandası yaptıkları ileri sürülen gruplara Türkiye genelindeki okullarda etkinlik düzenlemesi için izin verdiği aktarıldı Cumhuriyet'te yer alan ahberde, "MEB, ‘değerler eğitimi’ adı altında çocukları dini dernek ve tarikatlara emanet etmeye devam ediyor" ifadesi kullanıldı.

Cumhuriyet'teki söz konusu haber aynen şöyle:

MEB’in yeni dönemde, “İlim ve Kültür Derneği” olarak kendilerini tanıtan, farklı iller ve isimlerle örgütlenen yeni nesil Nur cemaati yapılanmalarına kapılarını sonuna kadar açtığı ortaya çıktı. Çocukları çeşitli etkinlik ve panellerle Nurcu propagandaya maruz bırakan MEB’in, kendisine farklı isimlerle başvuran ve aynı temelden hareket eden gruplara gerekli formasyon belgelerini bile sormadan kolaylıklar sağladığı belirlendi. MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü’nün, Bursa merkezli “Çay House”, İzmir merkezli “Sözler Köşkü”, Ankara merkezli “Çınaraltı” gruplarına ‘İlim ve Kültür Derneği’ sıfatıyla okullarda etkinlik yapmasına izin verdiği tespit edildi. Bakanlığın gençlere Risale-i Nur ve Bediüzzaman Said Nursi propagandası yapmasına izin verdiği grupların ortak noktasını sosyal medya oluşturuyor. Nur cemaati öğretilerini yeni nesil teknolojileri kullanarak ‘eğlenceli’ videolarla gençlere anlatmayı ve aşılamayı hedefleyen grup temsilcilerinin sosyal medyada on binlerce takipçisi bulunuyor. Çeşitli konularda çektikleri videoları birçok sosyal medya platformunda paylaşan gruplar, birbirlerinden ayrı ancak aynı konuları işleyerek gençlere ulaşmayı hedefliyor. Temsilcilerini sosyal medya fenomenlerine dönüştüren gruplar, “yat gezileri, piknikler, geziler, paintball organizasyonları, go-cart, halı saha, playstation” gibi etkinliklerle gençlerden kendilerine taraftar yaratırken, dini gençlik üzerinden yorumlayarak onlara satır aralarında ‘eğlenirken’ Nursi öğretilerini anlatıyor.

Nitelikleri belli değil

Dini yorumlarda bulunan, internet üzerinden canlı yayınlar yapan, etkin olarak gençlerin kullandıkları sosyal medya platformlarında geniş kitlelere ulaşmayı amaçlayarak reklamlar veren, grup sayfaları yüz binlerce kişi tarafından takip edilen gruplar yeni neslin dilinden din ile “gençleri kurtarmayı” hedefliyor.

"Hafızalara kazınıyor"

Sosyal medya üzerinden “Aşk’ı birde böyle dinleyin!”, “Lenin, Stalin, Hitler, Che Guevara? Asıl devrimci kim?”, “Evlilik mastürbasyonu bırakmaya çözüm değil! Peki, çaresi ne?”, “Müslümanların en büyük icadı, zikirmatik”, “YGS, KPSS, LYS kaygısı ve gelecek endişen mi var?” gibi başlıklarda videolar yayımlayan Çay House isimli grup, ismindeki İngilizce ‘ev’ anlamına gelen kelimeyi de “Madem bizim hukuk kitabımız ve mihenk taşımız Kuran, sünnet ve Risale-i Nur da buna ters bir şey görmedik. İsmin yarı İngilizce yarı Türkçe olması davaya engel olmaz sanırım, çünkü üstadımız Bediüzzaman Said Nursi ‘Frenklerin ahlaklarını taklit etmeyin’ diyor. Reklam olması, herkesin konuşması için bu ismi seçtik, hafızalara kazınıyor” diyerek anlatıyor.