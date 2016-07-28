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Politika

Nuray Mert: Batı, Erdoğan'sız bir siyasal formül saplantısından kurtulmalı

"Batı medyasında çıkan darbe haberleri oryantalist"

28 Temmuz 2016 17:27

Gazeteci-yazar Nuray Mert, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Batı medyasının tavrına tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Alman ARD kanalına verdiği mülakattaki "Ben kral değilim" ifadesini hatırlatan Nuray Mert, "Erdoğan'ın kral olmadığını anlaması lazım, Batılıların ve Türkiye'deki diğer muhaliflerin de Erdoğan'sız bir siyasal formül saplantısından kurtulması lazım" dedi.

IMC TV'de 'Gündem Müzakere' programında konuşan Mert, "Batı medyasında çıkan haberlerin oryantalist ve kırıcı bir dille hazırlandığını" belirterek, "Türkiye'deki durumla Batı basınında resmedilen Türkiye arasında çok büyük farklılık olduğunu" ifade etti. 

Mert, tüm muhalefet partilerinin darbeye karşı ortak bir tutum sergilemesine ve darbeye karşı tepkinin toplumsallaşmasına rağmen, Batı medyasının Türkiye'yi sadece Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve iktidardan ibaret gördüğünü" söyledi.

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