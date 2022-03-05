Nuray Babacan: Aylar öncesinde biten Müsilaj Komisyonu’nun raporuna sıra gelmiyor!

Hürriyet yazarı Nuray Babacan, uzmanların Marmara Denizi için halen müsilaj uyarısı yaptığına dikkati çektiği bugünkü yazısında, “TBMM, uluslararası anlaşmaları görüşüyor ama çalışmaları aylar öncesinde biten Müsilaj Komisyonu’nun raporuna sıra gelmiyor” eleştirisi getirdi.

“Uzmanlara göre müsilaj, 30 metre derinlikte büyük kütleler halinde görülmeye devam ediyor. Mikroorganizmalar, suyun içerisindeki oksijeni kullanıyor. Denizin içindeki oksijenin azalmasıyla binlerce canlı türü ölümle karşı karşıya. Marmara Denizi’nde oksijenin bitmesi demek, sadece deniz canlılarının ölmesi anlamına gelmiyor, hepimizin yaşamlarında ciddi sorunlar ortaya çıkabilecek” diyen Babacan, devamında şunları kaydetti:

“Müsilaj aşırı kirlenmenin, iklim değişikliğinin, çevreyi kötü kullanmanın bir sonucu. İlgili bakanlıkların eylem planları ile Meclis’in hazırladığı Müsilaj Komisyonu önerilerinin hayata geçirilmesi gerekiyor. TBMM, uluslararası anlaşmaları görüşüyor ama çalışmaları aylar öncesinde biten Müsilaj Komisyonu’nun raporuna sıra gelmiyor.”

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