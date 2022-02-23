Bakan Kurum: Marmara Denizi'nin yüzeyinde de derininde de şu an için müsilaj yoktur

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Marmara Denizi'nde bir kez daha görülen müsilajla ilgili konuştu. Bakan Kurum, "Marmara Denizi'nin yüzeyinde de değil derinde de şu an için müsilaj yoktur. Ancak bu müsilaj olmayacak anlamına gelmemektedir" dedi.

Kurum, "Yaz başında 10-25 metre derinlikte sıkışan müsilaj tabakaları, 26 Ocak 2022 tarihinde yaptığımız ölçümlerde gözlemlenmedi” ifadelerini kullandı.

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Marmara Denizi Eylem Planı İl Değerlendirme Toplantısı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen toplantıya Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İlbank Genel Müdürü Yusuf Büyük, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yöneticileri ve İstanbul Büyük Şehir Belediyesine bağlı kuruluşların yöneticileri katıldı.

Bakan Kurum, toplantının ardından açıklama yaptı.

Kurum, "Marmara denizinde izleme faaliyetlerimiz sürdürüyoruz. 152 noktada izleme faaliyetlerimiz an be an yapıyoruz. Yaptığımız izleme faaliyetleri çok çok olumlu. Özellikle yaz başında 10- 25 metre derinlikte sıkışan müsilaj tabakaları 26 Ocak tarihinde yaptığımız ölçümlerde gözlemlenmedi" dedi.

Kurum, Çanakkale'de müsilaj görüldüğü iddialarıyla ilgili olarak ise, "Bizim yaptığımız tespitlerde, gözlemlerde ve uydu görüntülerinde yüzeye vurmuş hangi bir müsilaj tabakası yoktur" ifadelerini kullandı. Bakan Kurum, "Marmara Denizi'nin yüzeyinde de değil, derinde de şu an için müsilaj yoktur. Bu olmayacağı anlamına gelmeyecektir" sözlerini kaydetti.