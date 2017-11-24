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Nur Yerlitaş'ın "Şehitler mehitler" açıklamasına suç duyurusu

Ünlü modacı, "Ne yapayım Allah Allah şehitler mehitler aman yeter" demişti

24 Kasım 2017 19:59

Modacı Nur Yerlitaş'ın, sosyal medya üzerinden canlı yayını sırasında "Ne yapayım Allah Allah şehitler mehitler aman yeter" şeklindeki sözleri üzerine, şehitlere hakaret edildiği gerekçesiyle Toplumsal Adalet ve Yardımlaşma Derneği (TAY-DER) tarafından suç duyurusunda bulunuldu.

Yerlitaş’ın, “Ne yapayım Allah Allah şehitler mehitler aman yeter” şeklindeki sözleri büyük tepki çekmişti. Modacı Nur Yerlitaş’a her kesimden tepki yağarken, ünlü modacının sözleri yargıya taşındı. Toplumsal Adalet ve Yardımlaşma Derneği (TAY-DER), Yerlitaş’ın sözlerinin ardından bir şikayet dilekçesi hazırladı. Hazırlanan dilekçe, TAY-DER Avukatı Ela İlden tarafından İzmir Adliyesi’ne sunuldu.

“Farkında olmadan kullanılmış olması mümkün değil"

Dernek dilekçesinde, şehitlerimize hakaret edildiği gerekçe gösterilerek, kişinin Türk halkını tahrik ettiğine dikkat çekildi. Dilekçede ayrıca, “Şehitlik, Türk milleti için en kutsal mertebedir. Bu hususta, saygısız ve hadsizce ifadelerde bulunan kişinin kurduğu cümlelerde kasıt aranmalıdır. Bu cümlelerin farkında olmadan kullanılmış olmasına inanılması mümkün değildir” denildi. Dernek yine dilekçesinde, Türk Ceza Kanununun 216. maddesi olan ‘Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama’ suçlarından kişinin ceza alması gerektiğini vurguladı. TAY-DER Başkanı Muhammed Gömük de, konunun takipçisi olacaklarını söyledi.

TIKLAYIN - Nur Yerlitaş'tan "Şehitler mehitler" açıklaması

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