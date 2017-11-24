Nur Yerlitaş'tan "Şehitler mehitler" açıklaması

Ünlü modacı Nur Yerlitaş, kamuoyundan tepki çeken şehitler hakkında söylediği "Ne yapayım Allah Allah şehitler mehitler aman yeter" sözlerinin ardan instragram hesabından özür diledi. Yerlitaş, "Her ne kadar basına yansıyan şekilde bir kastım bulunmasa da bu anlaşılma nedeniyle üzdüğüm tüm Şehit ve Gazi aileleri ile görevli tüm Polis ve Askerlerimizden öncelikle özür dilerim" dedi.

Nur Yerlitaş, bir arkadaşının doğum gününe katılmış, geceden görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Aynı gece Instagram'dan canlı yayın yapan ünlümodacı, "Ne yapayım Allah Allah şehitler mehitler aman yeter" ifadelerini kullanmıştı.

Yerlitaş tepkiler üzerine Instagram hesabından bir açıklama yaptı. Ünlü modacı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:



"Geçen akşam katıldığım bir davette yaptığım canlı yayının altına yazılan hakaretler üzerine bir anda 'ŞEHİT' kelimesi duyunca, 'artık bu ülkede şehit vermeye kimsenin tahammülü kalmadı' anlamında kullandığım kelimelerin kasıtlı olarak ya da yanlış anlaşılarak çok farklı yerlere çekildiğini ve resmen bir linç kampanyasına dönüştürüldüğünü üzülerek görüyorum.

Kimseyi şehitlerimizin aleyhine konuşturmayacağım gibi benim de şehitler aleyhine en ufak bir söz söyleyeceğim düşünülemez.

Böylesine hassas olduğum bir konuda bu şekilde yanlış anlaşılmak beni derinden üzmüştür. Her ne kadar basına yansıyan şekilde bir kastım bulunmasa da bu anlaşılma nedeniyle üzdüğüm tüm Şehit ve Gazi aileleri ile görevli tüm Polis ve Askerlerimizden öncelikle özür dilerim."