Nur Yerlitaş: Kalbimin olduğu yer Erdoğan ailesine ait, onlar benim sol yanım

“Bu Tarz Benim” ve “İşte Benim Stilim” yarışmalarında jürilik yaparak sosyal medyada dolaşan “caps”leriyle gündeme gelen modacı Nur Yerlitaş, “Kalbimin olduğu tarafım Erdoğan ailesine aitmiş gibi yaşıyorum. Onlar benim sol yanımdır her zaman” dedi.

Hürriyet gazetesinden İzzet Çapa’ya konuşan Nur Yerlitaş, “Dün, bugün ve yarın şartlar ne olursa olsun, her zaman Erdoğan Ailesi'nin yanındayım. Hiçbir menfaatimin olmadığını Allah da, etrafımdaki herkes de biliyor. Onlara dost gibi görünüp, bu durumdan ve imkanlardan faydalandıktan sonra kendilerine hakaret eden bazı kişilerden değilim” diye konuştu.

İzzet Çapa’nın Nur Yerlitaş’la yaptığı söyleşinin ilgili kısmı şöyle:

Sen konuşmaya başlamadan önce arabesk bir şarkı çaldıracaktım ama çalacak çocuk gitti!

- Aaaa niye gitti?

Eh 1,5 saattir seni bekliyoruz, adamın işi varmış, gitti!

- Sen çal o zaman bir şeyler...

Yok, bu kadar beklettiğin için cezalısın...

- Yıllardır starları giydiren kadın star oldu! Benim de popom kalktı ne yapayım şekerim? (Kahkahalar)

Benim tanıdığım Nur öyle kolay kolay değişmez...

- Latife yapıyorum zaten. Çekim uzadığı için geç kaldım.

Kolay değişmezsin ama zorsundur vesselam...

- Adımı zor kadın diye çıkardılar televizyonda. Oysa, ne kadar zorsam bir o kadar da kolayım...

Bir karar ver Nurella!

- (Gülüyor) Ayol ne bileyim, beni ben yapan bu deliliğim zaten.

Şöhretin "nirvanasına" ulaşmak nasıl bir duygu?

- Maşallah diyelim. Ne oldu acaba bana? Vallahi ben de bilmiyorum. Tam atölyeyi kapatıp köfteci ya da tostçu dükkanı açmayı düşünüyordum ki başıma böyle bir "kaza" geldi (kahkahalar).

Desene her şey bir anda oldu...

- Bir anda olur mu? Ben bugün yıllardır süregelen iyi kalpliliğimin, merhametimin ve vicdanımın ekmeğini yiyorum.

Eğri oturup doğru konuşalım; yıllarca sana kapris ve şımarıklık yapan ünlülere şimdi de sen yukarından bakıp "Buyrun karşınızda star Nur Yerlitaş!" diyor musun?

- Pardon da biraz yukarıdan bakıyorum. Bu da benim hakkım.

Ayıp olmuyor mu?

- Yapacak bir şey yok. Beni bu hale onlar getirdi, onlar canavarlaştırdı. O zat-ı muhteremlere çok şey borçluyum.

Sosyal medyadaki meşhur caps'lerine çok gülüp eğlendiğini söylüyorsun. Hiç mi gıcık olmadın bu duruma Allah aşkına?

- Muhteşem bir geri dönüşü olduğunu asla inkar edemem. Ama fazla abarttılar, hatta tadı kaçtı bile diyebilirim. İlber Ortaylı Hoca benim en saygı duyduğum kişilerden biridir. Onun caps'lerini görünce çok gülmüştüm. Hemen ardından ben patladım. Boşuna dememişler gülme komşuna, gelir başına diye. Benim caps'ler hocayı bile gölgede bıraktı.

Senin Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşine olan düşkünlüğün malum... Onlarla birlikte olan caps'lerinden sonra aradılar mı seni?

- Mutlaka görmüşlerdir ama bu süreçte hiçbir diyaloğumuz olmadı.

E şöhretinin zirvesindesin, kim bilir belki de aramaya çekinmişlerdir...

- Amma yaptın, saçmalama. Kalbimin olduğu tarafım Erdoğan Ailesi'ne aitmiş gibi yaşıyorum. Onlar benim sol yanımdır her zaman.

Her zaman Erdoğan ailesinin yanındayım

Pek çok ünlünün muhalefet yaptığı dönemde bile sen hep onları destekledin. Yoksa Emine Hanım'ın elbiselerini dikip para kazanıyorsun da biz mi bilmiyoruz?

- Asla böyle bir şey yok. Dün, bugün ve yarın şartlar ne olursa olsun, her zaman Erdoğan Ailesi'nin yanındayım. Hiçbir menfaatimin olmadığını Allah da, etrafımdaki herkes de biliyor. Onlara dost gibi görünüp, bu durumdan ve imkanlardan faydalandıktan sonra kendilerine hakaret eden bazı kişilerden değilim. Sakın şimdi "kim?" diye sorma, isim vermeyeceğim.

Hürriyet'te yayımlanan söyleşinin tamamını okumak için tıklayın