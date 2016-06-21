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Politika

Numan Kurtulmuş: Terör destekçisi belediyelerle ilgili soruşturmalar sürüyor

Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Maliye Bakanlığı'nın bazı belediyelerin bütçelerine denetim yapılacağını söyledi

21 Haziran 2016 02:38

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, teröre destek veren belediyelerin olduğunun bilindiğini ifade ederek, "Terör destekçisi belediyelerle ilgili soruşturmalar sürüyor." dedi.

Kurtulmuş, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısı devam ederken gazetecilere açıklamada bulundu, soruları cevapladı.

Toplantıda ele alınan konuların en başında, iç ve dış güvenlik tehditlerinin yer aldığını belirten Kurtulmuş, "Bununla ilgili de çeşitli kurum ve kuruluşlarımızın, Genelkurmay Başkanımızın, İçişleri Bakanımızın, Milli İstihbarat Teşkilatımızın ve Dışişleri Bakanlığımızın sunumlarını takip ettik ve bunlarla ilgili müzakereyi gerçekleştirdik." ifadesini kullandı.

Kurtulmuş, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin de sunum yaptığını ve terörden zarar gören şehirlerin yeniden onarılmasıyla ilgili gelinen noktayı toplantıda aktardığını bildirdi.

 

"Belediyelerle ilgili soruşturmalar yapılıyor"

 

Bir gazetecinin, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin, "teröre destek veren belediyeler için kanunun hazırlandığı"na dair sözlerini hatırlatarak, "Bakanlar Kurulu'nda bu da gündeme geldi mi? Meclis takviminde herhangi bir tarih söz konusu mudur?" sorusu üzerine Kurtulmuş, zaten şu anda bile, terörle mücadele sırasında, teröre açıkça destek vermeleri nedeniyle gözaltına alınan, tutuklanan ve görevlerinden alınan belediye başkanları, belediye meclis üyelerinin bulunduğunu dile getirdi.

Kurtulmuş, "Özellikle teröre karşı bu kadar etkin bir mücadele verilirken, maalesef belediyelerinin imkanlarını, o şehirlerde çukurların kazılmasına tahsis eden, oradaki terörist gruplara maddi manevi destek sağlayan birtakım terör destekçisi belediyelerin, belediye meclis üyelerinin, belediye başkanlarının olduğu biliniyor." diye konuştu.

 

"Maliye Bakanlığı bütçe denetimleri yapacak"

 

Bu konunun, Bakanlar Kurulu'nda gündeme geldiğine dikkati çeken Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Bunlarla ilgili başbakanlık bünyesinde, zaten İçişleri Bakanlığımız, mülkiye müfettişleri vasıtasıyla soruşturmalar yapıyor. Ayrıca, Maliye Bakanlığının bu belediyelerin bütçelerinin nasıl harcadığına ilişkin müfettişler üzerinden birtakım denetimler yapması mümkündür. Zaten Başbakanlığın da gerektiğinde, talep ortaya çıktığında, ilgili belediyelerle ilgili farklı bakanlıklardan oluşacak müfettişlerle birlikte soruşturmaları yürütmesi mümkündür, bu soruşturmaya imkan verecek izni, müsaadeyi verebilir. Eğer gerekiyorsa, bununla ilgili de ilave yasal düzenlemeler gerçekleştirilir."

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