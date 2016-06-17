Bakan Özhaseki: Teröre karışan belediye başkanlarını görevden alacak kanun maddesi hazır

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Teröre ilişen belediye başkanı görevden alınır. Bu kanun maddesi hazır, geliyor zaten. En çok korktukları da o dokunulmazlık zırhının kalkması ve bu hazırladığımız madde" diye konuştu.

Mehmet Özhaseki, Kayseri Valiliği'ni ziyaretinde Güneydoğu’daki imar yapılaşmasını anlattı.

"PKK'nın CHP içindeki siyasi uzantıları..."

Yaptıkları çalışmaların asılsız söylentilerle zaafa uğratıldığını, bazılarının bunu tehcir olarak nitelendirdiğine değinen Özhaseki, şunları söyledi: "Güneydoğu'da çalışmalar başladı. Ben defalarca bölgeye gittim ve bir eylem planı hazırladık. Gerek Başbakanımızla Bakanlar Kurulu'nda, gerekse Cumhurbaşkanımızla bu konuları istişare ederek, eylem planlarını devreye koyduk.



Ancak şunu da söylemek isterim; gerek PKK'nın mahalle aralarındaki ayakları, gerek siyasi uzantıları, gerekse CHP içindeki siyasi uzantıları, durmadan yalan söylemeye devam ediyorlar. Dün galiba Sezgin bey, (CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu) 'tehcir' hareketinden bahsediyor. Bu kadar çirkin birşey olamaz.



Bunları Allah çarpar, diyeceğim ama o PKK'lı tiplerde zaten maneviyat olmadığı için tesir etmez onlara."

"Belediye başkanlarını görevden alacak kanun maddesi hazır"

Mehmet Özhaseki, İstanbul’da Vezneciler’deki bombalı saldırıyı gerçekleştiren ve yaşamını yitiren teröristin cenazesi törenine katılan ve tabutunu omuzlarda taşıyıp, slogan atanlar için, "Bunlar, sadece cenazeye omuz verseler, onun dışında neler yapmıyorlar ki? Araçlarında silah taşıyorlar, ne kadar tip varsa onları barındırıyorlar. Belediyeleri, devletten parayı alıyor, yatırım yapmaları lazım ama yapmıyorlar.



O paraları daha çok işçi ücretleri olarak ödüyorlar. Taşeronluk vasıtasıyla hizmet satın alıyorlar güya bunlar. Dışarıdan eleman ve işçi alamadıkları için bu yolla paraları yine onlara aktarıyorlar. Yatırım yapmaları gerekiyor ama hiç yatırım yapmıyorlar.



Parayı olduğu gibi devletten alıyorlar, sonra o parayı güya işçilerine, çalışanlarına maaş olarak ödüyorlar. Buna hiç göz yumulmaz, bu doğru değil. Teröre ilişen belediye başkanı görevden alınır. Bu kanun maddesi hazır, geliyor zaten. En çok korktukları da o dokunulmazlık zırhının kalkması ve bu hazırladığımız madde. Daha önceden efeleniyorlardı, (Dokunulmazlıklarımızı kaldırın, neden korkumuz var bizim) diyorlardı. Hatta tek tek de dilekçe veriyorlardı, (dokunulmazlığımızı kaldırın) diye. İş ciddiye binince, başladılar yan taraftakilerden yardım istemeye. Sonra ülke çapında, sonra Avrupa'da, şimdi de ağa babalarının yanında ağlamaya başladılar. Evet, suç işledilerse çekecekler. Bu millete ihanet ettilerse cezasını görecekler. Teröre destek verdilerse, bedelini ödeyecekler" dedi.