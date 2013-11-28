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Politika

Numan Kurtulmuş rahatsızlık geçirdi

Numan Kurtulmuş, sıvı kaybına bağlı hipotansiyon nedeniyle bir kontrol için hastaneye gittiğini ve sağlık durumunun gayet iyi olduğunu bildirdi

28 Kasım 2013 09:26

AKP Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, sosyal medyada kalp krizi geçirdiği iddialarına üzerine yaptığı açıklamada, sıvı kaybına bağlı hipotansiyon nedeniyle kontrol için hastaneye gittiğini belirtti.

 

Sosyal paylaşım sitesi Twitter'da, kalp krizi geçirdiğine dair iddialar üzerine Kurtulmuş, kendisine ait resmi adresinden bu iddiayı yalandı.

Kurtulmuş, sağlık durumu hakkında şu açıklamayı yaptı:

"Sıvı kaybına bağlı hipotansiyon nedeniyle bir kontrol için hastaneye geldim. Gelmişken bir de check-up yaptırmak istedim. Sağlık durumum gayet iyi."

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