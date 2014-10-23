Numan Kurtulmuş: Kobanê'ye Kuzey Irak yönetimi konuşlansın

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi'ne bağlı silahlı güçlerin Türkiye üzerinden Kobanê'ye geçişine destek vereceklerini söyledi.

Habercilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Kurtulmuş, "Kobanê meselesinin ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Kobanê'de uzunca bir süredir devam eden bir iç çatışma Türkiye'yi de etkiliyor. Uluslararası sistemi de etkiliyor. Biz Türkiye olarak, bu bölgede ilişkilerimizin iyi olduğu, dostça ilişkiler içerisinde olduğumuz Kuzey Irak Yönetiminin bu bölgede konuşlanmasını istiyoruz” diye konuştu.

'Kuzey Irak güçlerinin orada bulunmasını tercih ediyoruz'

Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre, Beylikdüzü'nde bir otelde gerçekleştirilen 6. İslam Ülkeleri Kanaat Önderleri Forumu'na katılan Numan Kurtulmuş , peşmerge güçlerinin Irak'ın Anayasası bakımından da legal bir yapı olduğunu söyledi. Kurtulmuş, "Kuzey Irak güçlerinin orada bulunmasını tercih ediyoruz. Bunların hepsi detaydır. Kamuoyuyla paylaşılacak şeyler değildir. Mühim olan Kobanê'de devam etmekte olan son derece vahim durumun sona erdirilmesidir" diye konuştu. ‘Türkiye Kobanê'ye insani yardımda bulunmuyor' eleştirilerini hatırlatan bir gazeteciye yanıt veren Kurtulmuş, “Bunu diyenler gelsin şurada karşımızda konuşsun. 'El insaf' diye Türkçede güzel bir laf var" dedi.

'Türkiye üzerine düşeni yaptı'

19 Eylül'de sınırda olduğunu hatırlatan Kurtulmuş, "Saat 12:50'den itibaren Türkiye 12 saat içerisinde 70 bin Kobanêli Kürt kardeşimizi Türkiye sınırlarına aldı. 3 gün içerisinde 200 bin kişiyi aldı. Gördük ki, Türkiye çadırlarını, kamplarını hazırlamış, biri Yatılı Bölge Okulu'nda, diğeri Süleyman Şah Parkı'nda gelecek olan herkesi kabul etmeye hazır bir haldeydi. Kobanê için kılına kıpırdatmayanların, insani yardım konusunda en ufak bir gayret göstermeyenlerin, Türkiye Kobanê'ye yardım yapmıyor demelerini anlamak mümkün değildir. Bu insafsızlıktır, böyle bir şey olmaz. Kobani'deki insani trajediyi önlemek bakamından Türkiye'den başka dünyada hiçbir güç mücadele etmemiştir"diye konuştu.

'Kobanê krizi de IŞİD meselesi de nihayetinde sebep değil, sonuçtur'

ABD'nin Kobanê konusundaki politika değişikliklerine ilişkin bir soruya da yanıt veren Kurtulmuş, “Kobanê krizi de, IŞİD meselesi de nihayetinde sebep değil, sonuçtur. Siz bu kadar uzun süre, 4 yıl boyunca Suriye'deki ve Irak'taki istikrarsız ortamı neden olanlara göz yumarsanız; Suriye'deki rejimin halkına kitlesel imha silahlarıyla saldırmasını görmezden gelir, müsaade ederseniz; Suriye'deki büyük kitlelerin siyasi karar süreçlerinin dışına atılmasına göz yumarsanız; sonuçta bugün IŞİD çıkar, yarın bitirseniz, başka bir şey ortaya çıkar" dedi.

'Barış ortamı sağlayalım'

Türkiye olarak meseleleri tek tek çözmek değil, Suriye ve Irak'ta terörü besleyen ortamın bütünüyle ortadan kaldırılması görüşünde olduklarını belirten Kurtulmuş, "Gelin bunu ortadan kaldıracak adımları atalım dediğimiz zaman maalesef sarin gazı kullanılıyor. BM'nin kılı kıpırdamıyor. Halep gibi, Şam gibi dünyanın en güzel şehirleri rejimin uçakları tarafından yok ediliyor. Kimsenin sesi çıkmıyor" açıklamalarında bulundu. "Kobanê sadece ayrı bir mesele olarak alınıyor ve maalesef dünyada bunu çözecek bir perspektif ortaya konulamıyor" diye konuşan Kurtulmuş, "Bugün Suriye öyle bir noktaya gelmiştir ki, Allah hiçbir ülkeyi bu hale getirmesin. Şehirleri bölünmüştür, köyleri bölünmüştür. Eğer bir şey çözmek istiyorsak, çözüm sadece Kobanê üzerine odaklanmak değil, yukardan helikopterlerle birtakım silahları atmak değil, Suriye'de barışı nasıl sağlayacağız, buyurun bunun meclisini kuralım. Suriye'de bütün kesimlerin temsil edildiği bir barış ortamını sağlayalım" dedi.

'Kalıcı çözüm bulalım'

Havadan atılan bazı silahların IŞİD'in eline geçtiğini hatırlatan Kurtulmuş, "Öyle karışık bir ortamla karşı karşıyayız ki, herkesi samimi olmaya, insanlık trajedisini çözmeye davet ediyoruz. Bunun için Türkiye olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız" diye konuştu. "Suriyeli Kürt kardeşlerimiz, Arap kardeşlerimiz geliyor, alıyoruz. Ayırt etmiyor, bütün dünyaya insanlık dersi veriyoruz" diye konuşan Kurtulmuş, "Bu ülkenin evladı olmaktan gurur duyuyorum. Bölge ülkeleri gelsin Suriye'deki sorunun çözümünü bulalım. IŞİD bir daha nasıl ortaya çıkmaz, onun çözümünü bulalım" dedi.



