Numan Kurtulmuş'tan 'bedelli askerlik' açıklaması: Bir seferlik ve son kez...

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, bedelli askerlik beklentisine ilişkin olarak, "Bir seferlik ve son kerelik olmak üzere birikmiş olanların bedelliden istifade etmesi gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Posta Gazetesi Ankara Temsilcisi Hakan Çelik'e konuşan Kurtulmuş şu ifadeleri kullandı:

"Bunun kararını verecek olan Bakanlar Kurulu'dur. İyi ordu demek çok fazla piyadeye sahip ordu demek değildir. Bir seferlik ve son kerelik olmak üzere birikmiş olanların bedelliden istifade etmesi gerektiğini düşünüyorum" derken, "Böylece biriken beklentiler de karşılanmış olur" ifadelerini kullandı.