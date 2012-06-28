Numan Kurtulmuş AKP'den resmi davet bekliyor

Başbakan Tayyip Erdoğan'ın, iki büyük transfere hazırlandığı ve pazartesi akşamı yapılan AKP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında, HAS Parti Genel Başkanı Numan Kurtulmuş ile birlikte eski DP Genel Başkanı Süleyman Soylu'nun AKP'li olabileceğini söylediği iddia edilmişti.

'AK Parti'den teklif gelmedi'

Radikal gazetesinin haberine Kurtulmuş'tan cevap geldi. Has Parti Genel Başkanı Numan Kurtulmuş "AK Parti'den bir teklif gelmedi. İddiaları gazetelerden öğrendim' demekle yetindi. Kurtulmuş'un bu açıklaması AKP'den gelecek teklife olumlu bakacağı yönünde değerlendirildi.

AKP'den adaylıkları gündem

Erdoğan’ın Kurtulmuş’a 2007 seçimleri öncesi milletvekilliği teklif ettiği biliniyor. Erdoğan gibi Kurtulmuş da ‘Milli Görüş’ hareketinden yetişen bir isim. Kurtulmuş, Erdoğan - Gül ve Arınç’ın başını çektiği yenilikçi hareket yerine Necmettin Erbakan’ı tercih etmişti. SP’ye genel başkan olan Kurtulmuş da bir süre sonra Erbakan’la bağlarını kopardı ve HAS Parti’yi kurdu. 12 Eylül referandumuna aktif destek vererek tek başına parti gibi çalışan Soylu’nun da son seçimlerde AKP’den adaylığı gündeme gelmişti.