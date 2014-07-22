Nükleer savaş çıkarsa 20 yıl aralıksız kış yaşanabilir

Bilim insanları, olası bir nükleer savaşın ortaya çıkaracağı felaketin tablosunu çizdi. Hazırlanan bilgisayar modeli, 20 yıl aralıksız kış yaşanacağını öngördü.

Soğuk Savaş dönemi kadar olmasa da, nükleer silahların Dünya’da yarattığı gerginlik sona ermiş değil.

Colorado Üniversitesi’nden bilim insanları ise, bir bilgisayar modeli oluşturarak, olası bir nükleer savaşın gezegene etkilerini hesapladı. Araştırmacılar bunun için, 100 adet “küçük” nükleer başlığın patlaması ihtimalini göz önüne aldı. Sonuçları hesaplanan savaş, yayımlanan makalede, “Hindistan ve Pakistan arasında, sınırlı ve bölgesel bir nükleer savaş” olarak tanımlandı. Bu hayali savaşta kullanılan nükleer bombalar ise, İkinci Dünya Savaşı’nda ABD tarafından Hiroşima ve Nagazaki’ye bombalarla aynı seviyede.

Her yer kara bulut

Taraf’ta yer alan habere göre, bu bombaların 100 tanesi, hesaplara göre, atmosfere 5 megaton siyah karbon karışmasına sebep oluyor. Bu devasa toz bulutu, hem onu soluyanların sağlığına büyük zarar veriyor, hem de Güneş’i engelleyen bir duvar oluşturuyor. Toz bulutu yeryüzüne çöktükten sonra ise, iklimde ölümcül değişikliklere sebep oluyor. Hesaplara göre, bu nükleer savaşın ardından Dünya’da tam 20 yıl boyunca kış mevsimi yaşanıyor. Dünya çapında kaybedilecek ozon tabakası seviyesi ise yüzde 20 ile 50 arasında değişiyor.

Amaç vazgeçirmek

Araştırmacıların amacı ise, “nispeten küçük” buldukları bir nükleer savaşın bile, Dünya için ne kadar büyük bir felaket olduğunu insanlara göstermek. Böylece, olası bir nükleer savaşın doğuracağı uzun vadeli felaketin bilincine varacak liderlerin, böyle bir kararı almaktan kaçınacağı umuluyor. Bilim insanları, Rusya ve ABD gibi büyük güçleri, nükleer silahlardan vazgeçirmeyi amaçladıklarını açıkladı. Makalede, 100 nükleer silahın yapabileceklerini göstermenin, mevcut 17 bin tanesinin ortadan kaldırılması için insanları harekete geçirebileceği ifade edildi.