'Nükleer reaktör ilaç üretimi için çalışıyor'

T24 - İran Dışişleri Bakanı Manuçehr Mutteki, uranyum takas önerisini güvenli bir formül olarak değerlendirdiklerini ve karşı tarafın davranışlarına göre bir güven sağladıklarını, dolayısıyla formülü şu an masa üstünde tuttuklarını söyledi.



Mutteki, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, "İran'ın az zenginleştirilmiş uranyum karşılığında yakıt alınmasına sıcak bakmasından hareketle İran'ın, Birleşmiş Milletler'in taslak önerisini kabul edip etmediği" yönündeki bir soru üzerine, Tahran nükleer reaktörünün ilaç üretimi için çalıştığını ve yakıta ihtiyacı bulunduğunu belirtti.



Mutteki, takas önerisi kendilerine sunulduğunda, bunu diğerlerine göre İran için güven teşkil eden bir formül olarak değerlendirdiklerini ve karşı tarafın davranışlarına göre bir güven sağladıklarını ve bu nedenle bu formülü şu an masa üstünde tuttuklarını ifade etti. Formülün mekanizması üzerinde çalıştıklarını söyleyen Mutteki, diyalog taraflarının Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK), ABD, Fransa, Rusya ve İran olduğunu, bu ülkelerde dolaylı ve direkt müzakerelerin devam ettiğini kaydetti.



'Ortak bakış açısı'



Manuçehr Mutteki, ABD'nin İran'a yönelik tehdidinin nasıl değerlendirildiği ve iki ülke arasında güvenlik alanındaki işbirliği hakkındaki soru üzerine, iki ülke ilişkilerinin geniş çerçevede değerlendirilmesi gerektiğinin ve Türkiye-İran arasındaki ilişkilerde birçok alanda işbirliği yapıldığının altını çizerek, bölgede İran ve Türkiye'nin güvenlik sorunlarına karşı ortak bir bakış açısına sahip olduğunu söyledi.



Mutteki, "Türkiye'ye güvenlik açısından yapılmış bir tehdit, İran'a da yapılmış bir tehdittir. Aynı şekilde İran'a yapılan bir tehdit de Türkiye'ye yapılmış sayılır" diye konuştu.



Nükleer silahlardan arınma önemli



Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu da Mutteki ile iki ülkeyi ilgilendiren tüm konuların ele alındığını ve bu konuların görüşülmeye devam edeceğini belirtti.



Ahmet Davutoğlu, görüşmede bölgesel konular dışında İran'ın nükleer programı ile son gelişmeleri de gözden geçirdiklerine işaret etti.



Bu konuda Türkiye'nin politikasının net ve açık olduğunu kaydeden Davutoğlu, "İran'ın tüm diğer ülkelerle eşit şekilde barışçıl nükleer teknoloji geliştirme hakkına sahip olduğuna inanıyoruz" dedi. "Bölgemizin, nükleer silahlardan arındırılmış olmasına önem veriyoruz" diye konuşan Davutoğlu, hangi gerekçeyle kim tarafından geliştirilirse geliştirilsin, Türkiye'nin nükleer silahlara kesinlikle karşı olduğunu vurguladı.



Davutoğlu, tüm ihtilaflı konularda tek yolun diplomasi olması gerektiğini, Türkiye'nin bu diploması alanını genişletecek her türlü çaba içinde olmaya devam edeceğini kaydetti.