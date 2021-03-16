Nükhet Duru’nun “Duru Olmak” belgeseli için yayın durdurma kararı

Şarkıcı Nükhet Duru'nun “Hikâyesi Var” albümü için çekilen belgesel 19 Şubat’ta dijital platformda yayınlandı. Ancak belgesel yayınlandıktan sonra yönetmen Mustafa Tunç, belgeselin mecra satışının onayı ve bilgisi dahilinde yapılmadığını açıkladı. Nükhet Duru ise, "Mustafa Tunç’un şahsıma ve belgesele yönelik sözlerinin tamamı uydurmadır" deedi. Belgeseli izleyiciyle buluşturan dijital platform kanalı bu gelişmelerin ardından her iki tarafın da haklarını korumak ve tarafsız davranmak için yapımcı Evren Ercan ve Mustafa Tunç arasındaki telif tartışmasında uzlaşma sağlanana kadar içeriğin yayınını durdurma kararı aldı.

Hürriyet Kelebek’ten Sinem Vural’a konuşan yönetmen Mustafa Tunç, belgeselin mecra satışının onayı ve bilgisi dahilinde yapılmadığını açıkladı. Konu hakkında yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Durumu inceledikten sonra, taraflar arasındaki anlaşmazlık çözülene kadar belgeselin yayınını durdurma kararı aldık.”