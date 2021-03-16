Nükhet Duru’nun “Duru Olmak” belgeseli için yayın durdurma kararı

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Yönetmen Mustafa Tunç, Nükhet Duru’nun geçen yıl yayınlanan son albümü “Hikayesi Var”ın hazırlanma sürecini anlatan “Duru Olmak” belgeselin dijital platformda izinsiz olarak yayınlandığını iddia etmişti. Projenin yönetmeni Tunç, ““Bu film hiçbir zaman bir Nükhet Duru biyografisi veya bir albüm belgeseli olsun diye yapılmadı. Fakat konu öyle bir hale geldi ki filmin kendi ruhundan saparak bir PR ve sosyal medya oyununa döndü. 2 senedir gece gündüz demeden, tamamen kendi imkânlarımızla ve çok zor şartlarda bu projeyi yarattık. Karşılığında haklarımı almayı beklerken yapımcının bütün projenin mimarı ve başarısı kendilerininmiş gibi lanse etmesi, tüm telif haklarımıza göz göre göre tecavüz etmesi hiçbir insanın kaldırabileceği yük değildir. Herkesi bu hukuki süreçte duyarlı olmaları yolunda bilgilendirmek isterim” açıklamasında bulunmuştu.
Buna karşın “Bu gerçek dışı suçlamaların hedefi olmaktan, ticari hırslarına beni malzeme etmek isteyen 2-3 kişinin var olmayan bir ‘emek sömürüsü’ demagojisine alet edilmekten ötürü çok kırgınım" diyerek açıklamada bulunan Nükhet Duru, "Mustafa Tunç’un şahsıma ve belgesele yönelik sözlerinin tamamı uydurmadır” demişti.
TIKLAYIN - Nükhet Duru, şantaj ve tehdit edildiğini söyledi, hakkındaki iddialara yanıt verdi: Tamamı uydurma