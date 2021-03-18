Nükhet Duru: Netflix’in belgeseli yayından kaldırdığını duyunca cam kırığı yutmuş gibi hissettim

Şarkıcı Nükhet Duru, Netflix'in 'Duru Olmak' belgeselini kaldırmasıyla ilgili olarak "Cam kırığı yutmuş gibi hissettim" dedi.

Nükhet Duru'nun "Hikayesi Var" albümünü odağına alan "Duru Olmak" adlı belgeseli tartışmaların odağı oldu. Yönetmen Mustafa Tunç ile Nükhet Duru arasında geçen telif tartışmalarının ardından Netflix, belgeselin yayınını durdurdu.

tv100’de yayınlanan 'Okan Bayülgen ile Nokta' isimli programa konuk olan Nükhet Duru, belgeselin kaldırılmasıyla ilgili, “Netflix’in belgeseli yayından kaldırdığı haberini duyunca cam kırığı yutmuş gibi hissettim” dedi.

"Yaptığı bir röportajda öylesine fazla yalan söylemiş ki..."

Duru, “Bu belgeseldeki çalıştığımız yönetmen arkadaşımız (Mustafa Tunç) maalesef bazı hırslara mı kapıldı desem, çabuk mu şöhret olmak istedi desem. Yaptığı bir röportajda öylesine fazla yalan söylemiş ki, şaşırdım yani. Hiç benimle uymayacak şeyler, teşekkür bile etmediğimi söylemiş. Tabi bir gerçeği yansıtmıyor. Teşekkürlerimin videodaki listesine baktım 20 dakika teşekkür var. Kendi kendini imha etmek istedi yani sonuç oraya vardı" dedi.

Duru sözlerini şöyle bitirdi:

‘’Yapmak istediğimiz en önemli şey o dijital platform dünya açılmış bir platform olduğundan müzik sektörü açısından güzel bir gedik açıldı, güzel bir kapı açıldı diye düşündüm. Benimki biter, başka arkadaşların ki başlardı. Belgesi eksik bir toplum olduğumuzdan, insanların belgeselini çekmek onları saklamak ve ileride sevgiyle yad etmek çok önemli benim için. Birçok genç arkadaşımla şarkı söylüyorum orada stüdyoda heyecanımız belli birbirimizle olmaktan mutluluğumuz belli. Küçük kıskançlıklar, ayıp ben daha mı önde girdim, yok daha mı aşağıda kaldım dur bakayım iyi oturdu mu bana falan. Bu gerçeklikleri seyirci ileride paylaşmak istedim fakat hevesi kursağımızda kaldı.”

Tabii ki ilk günlerde cam kırığı yutmuş gibi hissediyordum kendimi. Genç bir insana el vermeye çalışmak ve onun bir şeyi başarması için kendi üzerinden bir şey yaratmasını izlemek zevki sonunda böyle olmamalıydı. Çok kırıldım. Ama şimdi atlattım. Dünyanın her yerinde mahkeme açmak istiyor. Söyledikleri o kadar gerçek dışı ki, galiba kendi de inanıyor. Bence yardıma ihtiyacı var, yardım almalı! Şüphe ediyorum yani buradaki mantaliteden.”

TIKLAYIN - Nükhet Duru’nun “Duru Olmak” belgeseli için yayın durdurma kararı