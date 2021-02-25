Nükhet Duru: Erol Simavi'ye çocuk gibi aşık olmuştum, aylarca peşimden geldi

Ünlü şarkıcı Nükhet Duru, Armağan Çağlayan'ın YouTube kanalında, Hürriyet gazetesinin eski sahibi Erol Simavi'yle yaşadığı birliktelik için "Ben çocuk gibi aşık olmuştum Erol Bey'e. 21-22 yaşlarımdaydım. Beni aşık etmek için oyunlar oynamıştı. Aylarca peşimden geldi" ifadelerini kullandı.

Netflix'te hayatının ve son albümü "Hikayesi Var"ın hazırlanma sürecinin anlatıldığı "Duru Olmak" belgeseli yayına giren Nükhet Duru, Armağan Çağlayan'ın YouTube kanalına konuk oldu.

"Erol Simavi aylarca peşimden geldi"

Nükhet Duru, Erol Simavi ile olan ilişkisi dahil pek çok şeyi anlattı. Erol Simavi için "İlk aşkım" diyen Duru, şunları söyledi: "Ben çocuk gibi aşık olmuştum Erol Bey'e. 21-22 yaşlarımdaydım. Beni aşık etmek için oyunlar oynamıştı. Üstelik ben yanaşmadım. Aylarca peşimden geldi. Kırmızı sevdiğimi bilirdi, kırmızı jelatin içinde yakut yüzük gönderirdi. 'Bisküvi geldi' diye sevinirdim. Açınca 'Siz beni ne zannediyorsunuz?' derdim. Bana hediye vermek için canı çıkardı."

TIKLAYIN | Nükhet Duru: Duru Olmak Netflix’te yayına girdi, ideal bir müzik belgeseli



