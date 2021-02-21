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Nükhet Duru: Duru Olmak Netflix’te yayına girdi, ideal bir müzik belgeseli

21 Şubat 2021 16:28

Nükhet Duru’nun hayatının ve son albümü 'Hikayesi Var'ın hazırlanma sürecinin anlatıldığı “Duru Olmak” belgeseli, Netflix'te seyirciyle buluştu. Duru, "Bu haftasonu biraz müzik dinleyeyim, biraz keyif yapayım diyenler için ideal bir müzik belgeseli" dedi. 

Nükhet Duru’nun geçen yıl yayınladığı son albümü “Hikayesi Var”ın hazırlanma süreci belgesel oldu. Albümün kamera arkasının, sanatçıların Nükhet Duru’yla ilgili anılarının, kayıt süreçlerinin yanı sıra Duru’nun hayatından anekdotların da yer aldığı “Duru Olmak” adlı belgesel, dijital platformda seyirciyle buluştu. 

Nükhet Duru, sosyal medyadan paylaştığı duyuruda, "Duru Olmak Netflix’te yayına girdi, çoğunuzca malumdur. Bu haftasonu biraz müzik dinleyeyim, biraz keyif yapayım diyenler için ideal bir müzik belgeseli. Amma velakin biraz Nükhet Duru hayatı izleyeyim diyorduysanız burada ara sıcak veriyoruz, fakat eylemlerimiz sürecektir" dedi. 

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