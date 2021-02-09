Nükhet Duru: Tarkan’cığım hayatımda gördüğüm en iyi duyuru videosunu senden arakladım

Şarkıcı Nükhet Duru, sosyal medya hesabından, 'Duru Olmak' belgesinin anonsunu yaptı. Duru, söz konusu duyuruyu Tarkan'ın baba olacağını açıkladığı videodaki yaparak, Tarkan'a gönderme yaptı.

Şarkıcı Nükhet Duru hesabından son albümünü hikayeleştiren 'Duru Olmak' adlı belgeselinin tanıtımını yaptı. Takipçilerine bu duyuruyu çektiği bir kısa video üzerinden gerçekleştiren Duru, şarkıcı Tarkan'ın baba olduğunu açıkladığı videoyu taklit edince dikkatleri üzerine çekti.

Duru bu tercihi şu sözlerle açıkladı:

"Duydunuz mu haberi? 19 Şubat’ta 'Duru Olmak' yayında. Uslu uslu afişimizi paylaşacaktım ben fakat benim yedi deliler tutturdular başka bir şeyler yapsaymışım da havamız değişseymiş. Sonra tam evden çıkacağız, oturttular beni eğlenelim diye çektik bu sefer de 10 gündür başımın etini yediler noluuuur paylaşalımmış, herkes eğlensinmiş. Arabaya biniyoruz “Paylaşırsın değil mi Nünü”, yemek yiyoruz aynı şey. E o zaman buyrun bu ciddi haberi size vermek de bana düştü: Hakikaten mutluyuz çocuklar, Duru Olmak 19 Şubat’ta Netflix’te yayında... Not: Tarkancığım hayatımda gördüğüm en iyi duyuru videosunu senden arakladım, idare et."