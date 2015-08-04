Nükhet Duru: Erkekler usturuplu aldatsın, kadınlar da yuvalarını yıkmasın

“Beylerin tek gecelik ilişkileri aldatmak değil, yaramazlıktır. Aldatmada asıl suç yakalanmaktır... Yakalanmayacaksın, kalp kırmayacaksın” sözleriyle tartışma yaratan şarkıcı Nükhet Duru, “Bir gecelik seks, erkeklerin zaten yaptığı bir şey. Bunu ya görmezden geleceksin ya kabulleneceksin” diyerek açıklamalarının arkasında durdu.

“Kadınların aldatma olaylarında ‘Yaramaz! Çocuksu!’ deyip geçmesi’ gerektiğini savunan Nükhet Duru’nun Hürriyet’ten Ayşe Arman’ın sorularına verdiği yanıtlar şöyle:

"Tek gecelik ilişki aldatmadan sayılmaz!" dediniz, kıyamet koptu...

-Valla, bu kadar ses getireceğini tahmin etmiyordum. Dünden beri birçok erkek arkadaşım arıyor, "Kadının aslanı sensin! Diğer kadınlar senin gibi olsa evlilikler bu kadar çabuk yıkılmazdı" diyor...

E tabii arayacaklar, erkeklerin işine gelen bir şey söylediniz!

-Hayatım ben şöyle bakıyorum: Bir gecelik seks, erkeklerin zaten yaptığı bir şey. Bunu ya görmezden geleceksin ya kabulleneceksin. "Kesinlikle kabul etmem!" diyenler, kendilerini kandırıyor. Çünkü erkeklerin hepsi bu haltı yiyor. Ha, yok mudur istisnalar? Vardır. Onlar da çok, çok azdır. Bugüne kadar ben rastlamadım...

Peki biz n'apacağız? Adam yatıp kalkacak, ciddiye almayacağız, üzerine bir bardak su mu içeceğiz?

-Yoo, "Yaramaz! Çocuksu!" deyip geçeceğiz. Aradaki fark şu: Gerçekten seven bir kadını bir erkek, bir gece alıp götüremez. Gelmez çünkü. Seksle baştan çıkmaz. Ama gerçekten seven bir erkeği, bir gecelik ilişki için alıp götürebilirsin. Kanar. "Bir şey olmaz!" der, gider. Bunlar böyle...

İyi de bu söyledikleriniz erkekleri haklı çıkarmak için bir gerekçe oluyor. "Erkeklerin doğası bu! Göz yumalım" gitsin mi yani?

-Ama yapacak bir şey yok ki! Ben diyorum ki, madem bu yaramazlığı yapmadan duramıyorlar, bari usturuplu yapsınlar...

Niye kabul edelim adamların bu haltları yemesini? Resmi hakları mı olsun? Niye mazur görelim? Biz kadınlara, sizin deyiminizle, aynı "yaramazlık" hakkı tanınıyor mu peki?

-Gelenekler izin vermiyor. Kadın yapınca batıyor. Ne yazık ki, ataerkil bir toplumda yaşıyoruz. Niye kocasını öldüren kadın daha az, karısını öldürülen adam daha fazla? Çünkü ataerkiliz. Ben şunu söylüyorum: Erkek bir gecelik deneyim yaşarken yakalanmasın. Asıl suç yakalanmak. Ne yapacaksa, usturuplu yapsın. Kadınlar da bu yaramazlıklar için yuvalarını yıkmasın. Çünkü her yıkılan yuva, çocukların da perişan olmasına neden oluyor...

Siz, "Seks o kadar da önemli bir şey değil. Seks için koskoca bir evlilik yıkılmamalı" mı dememek istiyorsunuz?

-Evet, tam da bu. Çünkü bir gecelik bir şey, etrafı sevgiyle bezenmeden yapılan hayvansı bir şey. Etrafı sadakatle, bağlılıkla, aynı pencereden hayata bakmakla bezenince, seks oluyor. Öbürü kedilerin, köpeklerin de yaptığı bir şey. Çok kayda değer değil. Bu kadar önemsememek lazım.

Peki erkekler bir kere değil de, 10 kere sevişiyor olunca bu aldatma sayılıyor mu?

-Aaaa evet. Süreklilik arz ederse o bir sorun. O zaman erkek, ikinci bir eş yaratmış oluyor kendine. Benim söylediğim, bir barda tanışıyor ya da otelde lobide görüyor, para karşılığında bir şey yaşıyor. Bunun ciddiye alınacak yanı yok. İçinde aşk varsa aldatma olur, gerisi teferruattır.

Erkeğe buyur paşam, kadına yasak! Bu çağa uygun bir eşitlik anlayışı mı? Kadınlara da haksızlık ediyorsunuz...

-Valla, sana bir şey söyleyeyim mi? Kadınların çoğu da yapıyor. Artık böyle bir dünyada yaşıyoruz. Bakma sen. Onların da ekonomik özgürlüğü var. Sadece erkeklerden daha dikkatliler. Karda yürüyüp izlerini belli etmiyorlar...

Kadınları yüceltiyorum aslında

Bir yaş geliyor, bir olgunluk, bir bilgelik geliyor üzerine, "Aman boş ver canım!" diyorsun. Tanık oldukların seni eğlendiriyor da. Otur bir bara, ortalamanın altında çirkin bir kadın, bir adama gözünü diksin, bak neler oluyor. Bir süre sonra adam da ilgilenmeye başlar o kadınla. Ve o çirkin kadın, o adamı o gece alır götürür! Bir kadına bunu yapamazsın. Gitmez. Adamlar böyledir. Yani yanlış anlama, ben kadınları yüceltiyorum. Kadınlar kanmaz, erkekler kanar diyorum...