Nükhet Duru: Defalarca aldatıldım!

Türk müziğinin efsane isimlerinden Nükhet Duru, hayatı boyunca birçok kez aldatıldığını söyledi. Duru, rakam vermeyeceğini söyledi ve “Kadın, erkeklerin aldatma saçmalıklarını görmezden gelebilir ve vakti gelince intikamını almalıdır” dedi.

Özge Uzun'un sunduğu "Hayat Başlasın" programına konuk olan Duru’nun açıklamaları şöyle:

"Tek gecelik ilişki aldatılmak sayılmaz demiştim. Ben bunu şu açıdan söyledim; kadınlar mantıklıdır, yuvayı kadın devam ettirir. Erkeklerin tek gecelik aldatma gibi bazı saçmalıklarını kadın görmezden gelebilir. Çocuklar için devam etmeli. Vakti gelince intikam alınmalı. Çok aldatıldım ama rakam veremem. Nükhet Duru'nun kocasını ayartmak kadınlara galibiyet duygusu veriyor. Kadın ayartır adamı. Erkek birini severken çok rahat kandırılır. En fazla beş dakika bir erkeğin gözüne bir kadın baktı mı hemen kandırılır. Başkasını seviyorsa bile kandırılır."