Nükhet Duru: Aldatmada asıl suç yakalanmaktır

Şarkıcı Nükhet Duru, “Beylerin tek gecelik ilişkileri aldatmak değil, yaramazlıktır. Aldatmada asıl suç yakalanmaktır... Yakalanmayacaksın, kalp kırmayacaksın” dedi.

Uçankuş TV’de yayınlanan ve Oğulcan Tanrıyar’ın sunduğu ‘Kuş Bakışı’na konuk olan Nükhet Duru “Aldatılmayı affeder misiniz?” sorusuna “Eee tabii ki. O kadar çok ihanete uğradım ki, alıştım artık” dedi. Duru şöyle devam etti:

Bir erkek bilmeden çok rahat aldatabilir. Bir noktada bir başkasına yükselebilir. Aldatmada asıl suç yakalanmaktır... Yakalanmayacaksın, kalp kırmayacaksın. Ama seven bir kadın da kolay kanmaz” yanıtını verdi. Erkeklerin çok eşli olduğunu söyleyen Nükhet Duru, "Beylerin tek gecelik ilişkileri aldatmak değil, yaramazlıktır. Tüm suçu erkekte aramayın. Kadınlar şeytanın verdiği tatlılıkla güzeldir" ifadelerini kullandı.