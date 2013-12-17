Nuh'un Gemisi yuvarlak mıydı?

Geleneksel bir gemi olarak resmedilen Nuh’un Gemisi’nin, suda süzülen yuvarlak bir araç olduğu öne sürüldü. Yeni yoruma göre, gemide her hayvanın farklı odası da vardı.

Nuh’un Gemisi’nin şimdiye dek resmedildiği gibi geleneksel bir gemi şeklinde değil, yuvarlak olduğu iddia edildi.

Taraf gazetesinde yer alan habere göre, 3 bin 700 yıllık kil tabletleri inceleyen Londra’daki Britanya Müzesi’nden Irving Finkel, Nuh peygamberin yeryüzündeki tüm hayvanların kurtulması için 70 metre çapında daire şeklinde bir gemi inşa ettiğini öne sürdü. Geminin katranla yapıştırılmış saz demetlerinden oluştuğunu belirten Finkel, üzerinin ise bezle kaplandığını söyledi.

El kitabı gibi

Antik Babil metinlerini tercüme eden araştırmacıya göre, gemi iki katlıydı ve tepesinde bir çatı vardı. Geminin içi ise, farklı hayvan türlerinin birbirinden ayrılması için kompartmanlardan oluşuyordu. Finkel, 60 satırlık metin için, “Hikâyeye göre Nuh, yaklaşan dev fırtınanın tüm hayvan türlerini yok etmemesi için, her türden bir dişi ve bir erkek hayvanı gemisine alarak onları hayatta tutar. Üzerinde çalıştığım tabletler ise, bu gemiyi inşa etmek için hazırlanmış ayrıntılı bir el kitabı gibi. Bu metin, Nuh’un Gemisi’ni anlatan en eski metin olma özelliği taşıyor. Herkes aklında, yolculuk etmek için tasarlanmış geleneksel bir gemi canlandırıyor. Ancak Nuh’un Gemisi’nin ilerlemesine gerek yoktu, sadece su üzerinde kalması gerekiyordu” ifadelerini kullandı.

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