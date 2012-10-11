Eski DGM Savcısı Yüksel: 28 Şubat'ta Genelkurmay'ın brifingden rahatsız olmadım

Hülya Karabağlı/ Ankara

28 Şubat döneminde DGM Savcısı olarak görev yapan Nuh Mete Yüksel, “Bugüne kadar açtığım hiçbir davadan verdiğim hiçbir karardan pişmanlık duymadım, vicdanım rahat” dedi. Fazilet Partisi milletvekili Merve Kavakçı’nın ifadesi için evine gitmesini “Örnek bir hareketti bu olayda vicdanımı sızlatan bir durum yok” diye değerlendirdi. Nuh Mete Yüksel, 28 Şubat’ta Genelkurmay'ın verdiği brifingden rahatsız olmadığını da söyledi. Yüksel, ”Bu ordu bizim ordumuz. Başbakan brifing verse ona da katılırdım” dedi.

TBMM Darbe ve Muhtıraları Araştırma 28 Şubat Alt Komisyonu, dönemin DGM savcısı Nuh Mete Yüksel’i dinledi. Sözlerine “Tarihi severim, ordumuzu severim. Türk milliyetçisiyim, Atatürkçüyüm, bugüne kadar da hiçbir darbeyi tasvip etmedim” diye başladı. 7 sene sıkıyönetim mahkemesinde askeri yargı ile birlikte çalıştığını anlattı. Askerlerden kendi işine veya yargıya müdahale görmediğini söyledi.

AKP’li İdris Şahin: Kavakçı’nın evine bir savcının gitmesi doğru mu?

Komisyon üyeleri Nuh Mete Yüksel’e özellikle Fazilet Partisi Milletvekili Merve Kavakçı ile Fethullah Gülen hakkında açtığı davaları sordu. AKP Çankırı Milletvekili, komisyon sözcüsü İdris Şahin, Kavakçı ve Gülen davalarının akıllarda kaldığına dikkat çekti ve davalarda askerin etkisinin olup olmadığını sordu. “Merve Kavakçı’nın evine bir cumhuriyet savcısının gitmesi doğru mu ?”dedi. Yüksel’in komisyondaki değerlendirmeleri şöyle:

'Merve Kavakçı olayında vicdanım rahat'

Türbanla Meclis çatısı altında kalmayı Atatürk ilkelerine, Anayasa’ya aykırı buldum. Soruşturma başlattım. Emniyet vasıtasıyla çağrıda bulundum, icabet etmedi, bunun üzerine evine gittim. Amacım ifade almaktı, ama kapı açılmadı, Fazilet Partililer de oraya birikince 15 dakika sonra oradan ayrıldım. Bana bu konu hakkında açılan soruşturmalardan ceza almadım, hesabımı verdim, alnımın akıyla soruşturmalardan çıktım.

'Kavakçı’yı yaka paça götürmedim'

Benim yaptığım işte bir usulsüzlük, yasaya aykırı bir durum yoktu. Belki de örnek bir hareketti. Ben bunun hesabını verdim. Merve Kavakçı’yı yaka paça götürmedim. Vicdanımı sızlatan bir durum yok.

Merve Kavakçı şeriat devleti kurmak için çalışma başlattı yönünde bir iddiada bulunmadım. O gün ifadesini almadan evinden çıktım, vazgeçtiğim için evinden ayrılmadım, bana milletvekilliğinin düştüğü söylenmişti. Milletvekilliğinin düşmediği yönündeki yazıyı alınca o nedenle tekrar evine gitmedim.

'Siyasilerden tepki aldığım doğrudur'

Komisyon başkanı Nimet Baş’ın HSYK’dan uyarı ve kınama cezası aldığını hatırlatıp dönemin Cumhurbaşkanı Demirel ve Başbakan Ecevit’in kendisine yönelik “çözüm yeri meclistir” eleştirisini hatırlatması üzerine ise Nuh Mete Yüksel, “Siyasilerden tepki aldığım doğrudur. Ecevit bu kadına haddini bildirin diye bağırdı, sonra da böyle açıklama yaptı. Siyasilerden tepki gördüm ama, hukukçulardan, bilim adamlarından ve halktan takdir gördüm” cevabını verdi.

'Fethullah Gülen’e dini devlet kurma yüzünden dava açtım'

Komisyon üyelerinin soruları üzerine Fethullah Gülen’e açtığı davaya da değinen Nuh Mete Yüksel, “Fethullah Gülen soruşturmasını Gülen’in dini devlet kurma faaliyeti göstermesi nedeniyle açtım.

Mahkumiyet kararı verildi, ama ertelendi, dava Yargıtay tarafından kaldırıldı beraat etti. Bu soruşturmadan dolayı Fethullah Gülen’in bana açtığı bir tazminat davası yoktur”değerlendirmesinde bulundu.

'Başbakan birifing verse ona da katılırım'

Komisyon Başkanı Nimet Baş “Erol Özkasnak imzalı brifinglerin yargı mensuplarına verilmesini biliyoruz. Açılan davalarda brifinglerin etkisi oldu mu” sorusunu yöneltti.

Nuh Mete Yüksel ise, Genelkurmay’ın brifingini duyunca arkadaşlarıyla gittiklerini anlattı ve “ Bu ordu bizim ordumuz, bu brifinge katıldım. Başbakan brifing verse ona da katılırdım, bugün de katılırım ben bugüne kadar hiçbir kurum veya kişinin etkisinde kalarak soruşturma açmadım, hiçbir telkin veya baskı altında kalmadım, her kararı kendi irademle verdim.

'Verdiğimi hiçbir karardan pişmanlık duymadım'

Yaptığım soruşturmalardan, verdiğim hiçbir karardan, açtığım davadan pişmanlık duymadım, vicdanım da rahatsız değil. Ben baskı görmedim baskıyla iş yapmayı zul addederim

'Başbakana dava açmadan görevden çekildim'

Komisyon sözcüsü İdris Şahin, Yüksel’e Başbakan Erdoğan hakkındaki dava açma girişimini sordu. Yüksel, seçimlere yakın dönemde yaptığı konuşmaların yer aldığı kasetlerle ilgili soruşturma başlattığını belirterek, “Ama herhangi bir dava açamadan görevden çekildim”dedi.

'Keşke Hakan Şükür’le yüzleşseydik'

AKP’li İdris Şahin, Hakan Şükür’ün Fethullah Gülen davasına ilişkin kendisinden sormasını istediği soruyu Yüksel’e yöneltti ve “Hakan Şükür sizin geleceğinizi duyunca bu soruyu sormamı istedi. Davet esnasında kötü muameleye tutulduğunu kapınızda 3-4 saat bekletildiğini ifade etti “ dedi. Yüksel, İdris şahin aracılığıyla yöneltilen Hakan Şükür’ün sorusuna, “Hakan Şükür’ün böyle bir şey söylediğini sanmıyorum. Keşke kendisi de burada olsaydı. Şurada yüzleşseydik. Kendisini bir savcı arkadaşım getirdi. Sohbet ettik. Hatta bana kendi milli formasını hediye etti. Şimdi bunları duyunca hayret ettim.”