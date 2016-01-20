Nuh Köklü davası 18 Mart'a ertelendi

Kadıköy'de kartopu oynarken bir esnaf tarafından 17 Şubat 2015 günü bıçaklanarak öldürülen gazeteci Nuh Köklü davasının İstanbul Anadolu Adliyesi'nde görülmesi beklenen bugünkü duruşması 18 Mart'a ertelendi.

DHA'nın haberine göre; önceki duruşmada gazeteci Nuh Köklü'yü 'kartopu kavgası' yüzünden bıçaklayarak öldürdüğü için yargılanan Serkan Azizoğlu'nun "kasten adam öldürmek", suçundan yargılanmasına devam edildi.

Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen iki sanıklı 13 şikayetçisi olan davanın üçüncü duruşmasında tutuklu sanık Serkan Azizoğlu getirilirken tutuksuz sanık Nazım Coşanar katılmadı. Duruşmaya Nuh Köklü’nün ağabeyi Sedat Köklü ve bazı müştekiler katılırken tarafları avukatları temsil etti.

Mahkeme heyeti başkanı Selçuk Kaya, Adli Tıp Kurumu’ndan sanık Serkan Azizoğlu’nun akıl sağlığına ilişkin rapor aldırılmasına karar verildiğini sanık için Mart ayına randevu verildiğini belirtti. Başkan Kaya, dosyadaki olaya ilişkin görüntülerin İstanbul Emniyet Müdürlüğü Foto Film Şubesi’ne gönderildiğini ve görüntülerin netleştirilerek Nuh Köklü, sanıklar ve olay yerinde bulunanların konumlarının belirlenerek fotoğrafa dökülmek suretiyle dosyaya rapor halinde sunulduğunu kaydetti.

Sanık: Psikolijik baskı yapılıyor

Avukatlar raporu incelemediklerini belirterek beyanda bulunmak için süre talep ederken sanık Serkan Azizoğlu söz aldı. Tutuklu sanık Azizoğlu, “Benim üzerime psikolojik baskı yapılıyor. Çocuklarım cezaevinde görüşüme geldi. Çocuklarımın da dışarıda psikolojisini bozuyorlar” dedi. Bunun üzerine mahkeme başkanı Selçuk Kaya, “Bu bizi ilgilendiren bir durum değil. Savcılığa bildireceksin” diye konuştu.

Duruşma ertelendi

Tutuklu Sanık Serkan Azizoğlu’nun tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti duruşmayı dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için 18 Mart günü saat 10.00’a erteledi.

"Görüntü kalitesi düşük"

Emniyet tarafından hazırlanan olay yerine ilişkin CD’nin incelendiği 12 sayfalık raporda, görüntülerin kayıt çözünürlüğünün düşük olduğu belirtilerek şüpheli şahıs veya şahısların yüzünü temsil eden görüntü bilgisinin yeterli düzeyde olmaması gibi olumsuzluklar bulunduğu ifade edildi. Görüntülerin fotoğraf haline getirildiği belirtilen raporda, çözünürlüğün düşük olmasından dolayı eşkal belirleme işleminin yapılamadığı kaydedildi.

Raporda görüntülerin flu olduğu vurgusu yapılarak, “Görüntülerde kar topu oynadıkları belirtilen şahıslar hareket halinde oldukları ve şahısların hangisinin kim olduğu veya kişisel olarak ayrımları yapılamamıştır. Bir karmaşa olduğu fakat olayın ayrıntılı bir şekilde analizi için yeterli olmadığı görülmüştür” denildi. Raporda, olay anının görüntülenmesinde görüntüyü engelleyici sokak süsleri gibi sebepler olduğu belirtildi.

İddianame

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 17 Şubat 2015 tarihinde meydana gelen olayda Nuh Köklü ve yakın dostlarının saat 21.00’de Kadıköy Boğa Heykeli’nin bulunduğu yerde toplanıp bir arkadaşlarının evine çay içmeye giderken birbirlerine kar topu atarak şakalaşmaya başladığı anlatıldı. Kar toplarından birinin baharat dükkanının camına isabet etmesi üzerine dükkan sahibi Serkan Azizoğlu’nun yaşanan tartışma sonucu Nuh Köklü’nün göğsüne bıçak sapladığı belirtildi.

İddianamede, gazeteci Nuh Köklü’yü ‘kartopu kavgası’ yüzünden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle Serkan Azizoğlu hakkında, “Kasten adam öldürmek” suçundan müebbet hapis cezası, Köklü’nün arkadaşı olan 13 kişiye karşı “Kasten yaralamaya teşebbüs”, “Tehdit” ve “Hakaret” suçlarını işlediği gerekçesiyle de toplamda 3 yıl 9 aydan 11,5 yıla kadar hapsi isteniyor.

Olay sırasında Serkan Azizoğlu’na yardım eden bir esnaf hakkında ise “Kasten adam öldürmeye yardım etmek” suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Azizoğlu, savunmasında "Birinci kez uyardım. İkincide arbede yaşandı, dükkana üçüncü kez girdiğimde sopayla çıktım, dördüncüde de bıçakla çıktım. Ben vurmadım, bıçağın üzerine düştü. Bıçakla vurma anını hatırlamıyorum. Ben yerdeydim, beni darp ediyorlardı" demişti.