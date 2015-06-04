Gazeteci Nuh Köklü'nün katiline istenen ceza belli oldu

Gazeteci Nuh Köklü'yü 'kartopu kavgası' yüzünden bıçaklayarak öldürdüğü için yargılanan Serkan Azizoğlu hakkında, "kasten adam öldürmek" suçundan müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Savcı, Azizoğlu için müebbet istedi. Olayın nasıl meydana geldiği iddianamede tüm detaylarıyla anlatıldı.

2 şüpheli ve 13 müştekinin bulunduğu iddianamede, Azizoğlu hakkında, Köklü'yü kasten öldürmek suçundan müebbet hapis cezası istendi.

Arzu Kaya'nın DHA'da yer alan haberine göre, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 17 Şubat 2015 tarihinde meydana gelen olayda Nuh Köklü ve yakın dostlarının saat 21.00'de Kadıköy Boğa Heykeli'nin bulunduğu yerde toplanıp bir arkadaşlarının evine çay içmeye giderken birbirlerine kar topu atarak şakalaşmaya başladığı anlatıldı. Kar toplarından birinin Karakolhane Caddesi üzerindeki baharat dükkanının camına isabet etmesi üzerine dükkan sahibi Serkan Azizoğlu'nun "Uzaklaşın lan buradan, o cam kaç para biliyor musunuz, gidin nerede oynarsanız oynayın" diyerek küfrettiği belirtilen iddianamede, grubun dükkan sahibini bu şekilde konuşmaması gerektiği yönünde ikaz ettiği ifade edildi.

Kuaför yardım etti

Bunun üzerine dükkan sahibi Azizoğlu'nun, "Siz beni tanımıyorsunuz. Şimdi içeri girip silahımı çıkaracağım" diyerek dükkana girdiği belirtilen iddianamede, Azizoğlu'nun dükkandan sopa alıp dışarı çıktığı ve "Hepinizi öldürürüm" diyerek gruba saldırdığı anlatıldı. Azizoğlu'nun daha sonra dükkandan bıçak da alarak gruba saldırdığı dile getirilen iddianamede, Nuh Köklü'nün arkadaşlarını kurtarmak için hızla koşup Azizoğlu'na tekme attığı ve birlikte yere düştüğü belirtildi. Elindeki bıçağı düşüren Azizoğlu'nun bıçağı tekrar almaması için gruptan Emrah Elvan'ın ayağı ile bıçağa bastığı anlatılan iddianamede, baharatçı dükkanının üzerinde bulunan kuaför dükkanını işleten Nazım Coşanar'ın da olay yerine gelerek Elvan'ı arkasından çektiği belirtildi. Böylelikle, bıçağın Azizoğlu'nun eline yeniden geçtiği belirtilen iddianamede, kuaför işletmecisi Nazım Coşanar'ın suç işlenmesine yardım ettiği öne sürüldü.

Bıçağı göğsüne saplamıştı

Bu sırada, Serkan Azizoğlu'nun, Nuh Köklü'nün göğsüne bıçağı sapladığı kaydedilen iddianamede, Köklü'nün nişanlısı olan Ferda Sayın'ın aşırı kan kaybı olan Köklü'ye ilk müdahaleyi yaptığı, Azizoğlu'nun ise elindeki kanlı bıçakla "Çekilin, hepinizi öldürürüm. Benim 46 deli raporum var, bana bir şey olmaz. İki günde de yatar çıkarım" diyerek tehditlerine devam ettiği anlatıldı.

Müebbet ve 11 yıl hapis istemi

İddianamede, Nuh Köklü'nün Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldığı, ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı vurgulandı. İddianamede, Serkan Azizoğlu hakkında "Kasten adam öldürmek" suçundan müebbet hapis cezası; 13 müştekiye karşı "Kasten yaralamaya teşebbüs", "Tehdit" ve "Hakaret" suçlarını işlediği gerekçesiyle de toplamda 3 yıl 9 aydan 11,5 yıla kadar hapis cezası istendi.

Azizoğlu'na yardım ettiği belirtilen Nazım Coşanar'ın ise "Kasten adam öldürmeye yardım etmek" suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapsi istendi. Olayın ertesi günü çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Azizoğlu ve ona yardım eden Coşanar hakkındaki iddianame, Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Mahkemenin iddianameyi kabul etmesi halinde, zanlıların yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.