Nuh bebek, miras anne sütüyle yaşam savaşını kazandı

Elazığ'da trafik kazası sonucu hayatını kaybeden annenin, dondurulan sütü, 900 gram doğan bebeğinin yaşam savaşını kazandırdı. Daha önce midesinden beslenen Nuh bebek, 900 gramdan 1 kilo 800 grama ulaşırken, biberonla da beslenmeye başladı.

Kaza 19 Ocak 2017 tarihinde, Keban- Elazığ karayolunun 35. kilometresinde meydana gelmişti. İskender Celayir’in kullandığı 34 AJ 3766 plakalı araç yoldan çıkarak takla atmış, kazada 10 gün önce bebeği olan ve hastaneye sağdığı sütünü götürmek için yola çıkan anne Nurgül Celayir (37) hayatını kaybetmişti. Kaza yerinde annenin özel kaba koyduğu sütü araçta bulunarak ailenin “Nuh” adını verdiği ve kuvözde tedavi gördüğü 900 gramlık bebeğin bulunduğu Fırat Üniversitesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi’ne ulaştırılmıştı. Sütün bebeğe 2 ay yeteceğini fark eden doktorlar da hemen şırıngalara çekerek özel bir bölüme koyup dondurmuştu.

Anne sütüyle yaşam savaşını kazansı

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde 2 ayı aşkın süre kalan Nuh bebek, annesinden miras kalan sütüyle hayata tutundu. Hastanede doktorların yoğun çabası ve anne sütüyle yaşama tutunan Nuh bebek, sağlığına kavuştu. Daha önce midesinden hortumla beslenen bebek şimdi biberonla beslenmeye başladı. Normal yolla beslenmeye başlayan bebek bugün taburcu oldu.

900 gram geldi, bin 800 gram oldu

Anne sütüyle beslenen Nuh bebek, 900 gramdan bin 800 grama yükseldi. Sağlığına kavuşan bebekle ilgili servisin Uzman Doktoru Atika Çağlar bilgi verdi. Nuh bebeğin 2 ay önce 900 gram olarak yoğun bakıma alınıp kuvözde tedavisinin yapıldığını aktaran Doktor Çağlar, ”Bebeğimiz ilk geldiğinde beslenmesini hortumla sağladık. Annesi süt getirirken kaza sonucu vefat etti. O sütleri yakınları bize ulaştırmıştı. Biz de sütleri dondurarak gerekli olduğu zamanda beslenmesini sağladık. Bebeğimiz 2 aylık oldu. Biberonla beslenmeye başladı. Şu anda 1 kilo 800 gram ve taburcu ediyoruz” dedi.

Anne sütünün bebeğin gelişiminde çok büyük etkisi olduğunu da ifade eden Çağlar, anne sütünün sadece besin kaynağı olarak kullanılmadığını, bağışıklık ve gelişimi desteklediğini kaydetti.

Anne sütünün önemi

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nden Doç.Dr. Mustafa Aydın da, anne sütünün önemini aktardı. Anne sütünün bir besin maddesi olarak düşünülmemesi gerektiğini dile getiren Doç.Dr. Aydın, ”Anne sütü yaradılış harikası bir madde. Sadece besin değil. İçerisinde bir çok canlı hücreleri, hormonları ve molekülü barındıran bir sıvı maddedir. Gönül ister ki bütün bütün bebekler sadece anne sütüyle beslensin” diye konuştu.