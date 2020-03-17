Nüfus Müdürlüğü'nden Koronavirüs önlemi: Randevusuz başvurular alınmayacak

Nüfus müdürlükleri, yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında zorunlu ve acil haller dışında kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgesi müracaatlarını yarından itibaren randevusuz almayacağı duyuruldu.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) mücadelesi kapsamında nüfus müdürlüklerinde alınan tedbirlere ilişkin duyuru yayımladı. Yayınlanan duyuruda alınan önlemler şöyle:

"İl ve ilçe nüfus müdürlüklerimizdeki ortak kullanım alanları düzenli aralıklarla dezenfekte edilmektedir.

Randevu sisteminde yapılan düzenleme ile biyometrik veri alınan T.C. Kimlik Kartı, Pasaport ve Sürücü belgesi başvurularında randevulu işlem süresi 8 dk’dan 30 dk’ya çıkarılmıştır.

18.03.2020 tarihinden itibaren zorunlu ve acil haller dışında T.C. Kimlik Kartı, Pasaport ve Sürücü belgesi müracaatları randevusuz olarak kesinlikle alınmayacaktır.

Randevu süresinde yapılan düzenleme sonucunda tüm Türkiye’deki günlük ortalama 120.000 olan başvuru sayısı 40.000’e düşmüştür."