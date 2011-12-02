Nüfus cüzdanları değişiyor



T24 - Nüfus cüzdanları pilot bölge seçilen Bolu’da sağlanan başarının ardındın ’çipli’ oluyor. Bununla ilgili tüm hazırlıkların tamamlandığı ve 2012 yılında uygulamaya geçilmesi öngörülüyor. Çipli kimlik kartlarıyla birlikte nüfus cüzdanları da 6’ncı kez değişmiş olacak.





Kayseri Melikgazi Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Mehmet Bozkurt, 1882 yılından bu yana kullanılan nüfus cüzdanlarını ’nüfus müdürlüğü salonunda sergiliyor. Melikgazi Kaymakamlığı’nın altındaki salonda 1882, 1928, 1929, 1976, ve 2000 yılında çıkan nüfus cüzdanları sergileniyor. Milliyet gazetesinde yer alan habere göre, Osmanlıca nüfus cüzdanından günümüze kadar olan nüfus cüzdanlarının, vatandaşların ilgisini çektiğini söyleyen Bozkurt, "Özellikle öğrenciler Osmanlıca nüfus cüzdanını görünce şaşırıyor" dedi.



Nüfus cüzdanı niteliğindeki ilk belgenin 1882 yılındaki tek yapraklı Osmanlıca düzenlenen Devleti Aileye-i Osmaniye tezkeresi olduğunu söyleyen Bozkurt, sözlerini şöyle sürdürdü: "1927 yılında ilk nüfus sayımının yapılmasının ardından ’Herkes kayıt altına alınsın ve tüm Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlarının nüfus cüzdanı olsun’ düşüncesiyle 1928 yılında bu kez Osmanlıca ve 32 sayfalık nüfus cüzdanına geçildi. Latin alfabesine geçilmesinin ardından 1929 yılında ise Latin alfabesiyle yazılan yapraklı nüfus cüzdanı uygulamaya girdi.



Yürürlükte en uzun kalan bu nüfus cüzdanı (62 yıl) 1991 yılına kadar kullanılabildi. Bunun içinde erkek vatandaşların askerlik bilgileri dahil her türlü bilgisi yer alıyordu. 1976 yılında ise ilk kez kadın ve erkek nüfus cüzdanları farklı renklerde (erkeklerde mavi kadınlarda pembe) düzenlendi. TC kimlik numarası verilmesinin ardından 2000 yılından itibaren de şu anki nüfus cüzdanlarına geçildi. Mevcut nüfus cüzdanlarının öncekinden farkı, TC kimlik numarası olması ve medeni hali ile Dini’nin ön sayfadan arka sayfaya alınması."



Bugüne kadar nüfus cüzdanlarının 5 kez değiştiğini ve 6’ncı nüfus cüzdanının ise 2009 yılında pilot bölge seçilen Bolu ilinde uygulandığını söyleyen Bozkurt, şöyle dedi: "Çipli nüfus cüzdanlarının çipleri içerisinde tüm nüfus cüzdanı bilgileri yer alıyor. Bu bilgilerin yanında vatandaşın parmak izi alınarak verilecek. Bazı vatandalar mevcut nüfus cüzdanlarının içine koyabilmek için kenarlarını kesip küçültmeye çalışıyordu. Çip’li nüfus cüzdanları kullanım açısından da son derece zarif, sürücü belgesi gibi cüzdanda taşınabilecek".



Çip’li nüfus cüzdanlarının önümüzdeki yıldan itibaren tüm yurtta uygulamaya gireceği belirtildi.







