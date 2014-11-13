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Yaşam

Nubar Terziyan'ın ismi doğduğu sokağa verildi

Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Nubar Terziyan’ın adının verildiği sokağın resmi açılışı önümüzdeki günlerde yapılacak

13 Kasım 2014 12:45

Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Nubar Terziyan'ın adı, Büyükdere'de sanatçının yaşadığı sokağa verildi. 

Agos'un haberine göre, Büyükdere Surp Hripsimyants Kilisesi Yönetim Kurulu, bu yöndeki çalışmalarına geçtiğimiz yıl başlamış, fakat teklif Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından kabul edilmemişti. Vakıf, daha sonra yeniden bir imza kampanyası başlattı ve teklifini revize ettikten sonra Büyükşehir Belediye Meclisi’nden onay almayı başardı. 

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç’e teşekkürlerini ileten Büyükdere Surp Hripsimyants Kilisesi Yönetim Kurulu Başkanı Murat Süme, sokağın resmi açılışının önümüzdeki günlerde yapılacağını kaydetti.

Nubar Terziyan, 1985’te Jamanak gazetesine yazdığı anılarından oluşan ve 1995’te hemen ölümünün ardından İletişim Yayınları tarafından basılan "Ne İdim, Ne Oldum" adlı kitabında hayatını anlatmıştı.

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