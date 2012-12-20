Nü resimlerin indirildiği sergiye soruşturma

Eskişehir Valiliği, sanatçı Emin Gülören'in sergilediği nü resimlerin, Devlet Güzel Sanatlar Galerisi'nde duvardan indirilip ters çevrilmesi ile ilgili inceleme ve soruşturma başlattı.

Valilik, sanatçı Emin Gülgören’in sergilediği resimlerin komisyona verdiği örneklerinden farklı olduğunu bildirdi.

TOKİ Şehit Savaş Kubaş Anadolu Lisesi resim öğretmeni Emin Gülören, ’Artnüyet’ adını verdiği 16’ncı kişisel sergisini geçen Cumartesi günü Eskişehir Devlet Güzel Sanatlar Galeri’nde açtı. 15-24 Aralık 2012 tarihleri arasında açık tutulacağı duyurulan sergide bulunan çoğu nü olan 29 eser, daha önce komisyona verilen eserlerden farklı olduğu gerekçesiyle duvardan indirilerek ters çevrildi. Eğitim- Sen Eskişehir Şube Başkanı Ali Paşa Şanlı galeri önünde yaptığı basın açıklamasıyla olaya tepki gösterdi.

'Resimler komisyona gösterilenlerden farklı'

Eskişehir Valiliği, yazılı açıklama yaparak konuyla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldığını bildirdi. Sanatçının komisyona sunduğu resimlerden farklı resimleri sergilediğinin belirtildiği Valilik açıklamasında şöyle denildi:

"Bazı yerel ve yaygın basında, ilimiz Kültür ve Turizm Müdürlüğüne bağlı Devlet Güzel Sanatlar Galerisi’nde açılan bir serginin ’resimlerin nü olması nedeniyle sansürlendiği’ yönünde haberler yer almıştır. Sergi sahibi Emin Gülören 15 Haziran 2012 tarihinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne başvurarak ’kişisel yağlıboya ve heykel sergisi’ açmak istediğini dile getirmiş ve sergide yer vermek istediği 31 parçadan oluşan görselleri yazısı ekinde sunmuştur. Seçici Kurul tarafından 17-25 Aralık 2012 tarihleri arasında örnekleri verilen eserlerle sergi açması uygun görülmüştür. Ancak, serginin açılışını takiben Emin Gülören’in sergisinin evvelce beyan ettiği eserlerden tamamen farklı tablolardan oluştuğu anlaşılması üzerine Emin Gülören’e Devlet Güzel Sanatlar Galerileri Yönetmeliği’nin ’Amaç dışı kullanım’ maddesi gereğince sergisinde yer vereceğini beyan ettiği eserleri sergilemekle yükümlü olduğu bildirilmiştir. Emin Gülören, bu konuda hiçbir itiraz ileri sürmemiş, aksine tabloların değiştirilmesine kendi eliyle yardım etmiş, daha sonra da eserlerinin sansürlendiğini iddia etmiştir. Sergi açma usullerinin belirlendiği hukuki düzenlemelere, tarafların uymaları zorunludur. Valiliğimiz tarafından konuyla ilgili inceleme ve soruşturma başlatılmıştır."(dha)