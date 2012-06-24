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Nü fotoğraf sanatçısı Spencer Tunick Münih'i kızıla boyadı

ABD’nin dünyaca ünlü nü fotoğraf sanatçısı Spencer Tunick, dün Almanya’nın Münih kentinde “The Ring” isimli bir enstalasyon çalışması sergiledi

24 Haziran 2012 07:18

ABD’nin dünyaca ünlü nü fotoğraf sanatçısı Spencer Tunick, dün Almanya’nın Münih kentinde “The Ring” (Yüzük) isimli bir enstalasyon çalışması sergiledi

Milliyet'in haberdine göre, çalışmaya gönüllü olarak soyunan ve vücutlarını kırmızı veya altın renklerde boyamış 1700 kişi katıldı. Şehrin merkezindeki Max Joseph Meydanı’nda toplanan çıplak kalabalık, anıt çevresinde tam bir daire oluşturarak Bavyera Devlet Operası tarafından davet edilen Tunick’e poz verdi.

2012 Münih Opera Festivali’nin başlamasından önce yapılan sanat gösterisinde kullanılan halka konseptiyle, ünlü “Der Ring des Nibelungen” (Nibelungen Yüzüğü) operası anıldı.

Tunick, 1992 yılından bu yana dünyanın çeşitli yerlerinde yaptığı sıradışı enstalasyonlarla dikkat çekiyor. Tunick, bazı çalışmalarında sanatını toplumsal ve küresel duyarlılık uyandırmak için de kullanmasıyla biliniyor.

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ABDfotoğrafsanatçısıSpencer TunickAlmanyaMünihThe RingYüzük

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