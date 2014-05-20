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Kültür-Sanat

NTV Tarih dergisi yeniden çıkıyor

Gezi olaylarını Temmuz 2013 sayısına taşıdığı için Doğuş yayın grubu tarafından kapatılan NTV Tarih dergisi, eski kadrosuyla ama yeni adıyla 1 Haziran'da yeniden çıkıyor

20 Mayıs 2014 14:54

Doğuş Yayın Grubu bünyesinde çıkarılan ve Gezi olaylarını kapağına taşıdığı Temmuz 2013 sayısı nedeniyle kapatılan NTV Tarih dergisi, NTV’den bağımsız olarak ve #Tarih adıyla 1 Haziran’da çıkıyor. 

Medyatava’da yer alan habere göre, dergi, eski yayın yönetmeni Gürsel Göncü yönetimindeki aynı ekip tarafından hazırlanıyor. Bu kadroya ek olarak yine Gezi olayları sırasında istifa eden eski NTV Program Müdürü Murat Toklucu da dergide yazı işleri müdürü olarak görev yapacak. #Tarih'in yayıncısı ise Doğuş Grubu eski CEO’su Cem Aydın’ın büyük ortağı olduğu Stüdyo Yapım. Cem Aydın da Gezi sürecinde Doğuş Grubu’ndan istifa etmişti. 

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