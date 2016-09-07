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Medya

NTV sunucusu Atalay: 15 Temmuz’da darbecilerin basmaya tenezzül bile etmediği bir kanaldan ayrıldım

Selim Atalay'ın sunduğu Dünyanın Köpüğü programının 'FETÖ' hakkındaki bölümü NTV sitesinde kesilerek yayınlanmıştı

07 Eylül 2016 18:40

NTV’de yayınlanan Dünyanın Köpüğü adlı programın sunucusu Selim Atalay, 20 ve 27 Ağustos’ta yayınlanan “ABD’deki FETÖ okulları” konulu programların NTV internet sitesinde kesilerek verilmesinin ardından NTV’den ayrıldı. Atalay konuya ilişkin olarak, “Sonuçta; 15 Temmuz’da darbecilerin basmaya tenezzül bile etmediği bir kanaldan ayrıldım. Darbeci alçaklarla vuruşacak Hakkın, hukukun ve sizlerin yanında olacak bir yerde çok sağlam duracağım” ifadelerini kullandı.

Selim Atalay’ın Twitter’dan yaptığı açıklamaların tam metni şu şekilde:

“Arkadaşlar adını bildiğim bilmediğim sevgili izleyicilerim, okurlarım… Canlarım! Şaşırdım, duygulandım, gururlandım. Sağolun, aziz olun. Yalnız değilim. Yalnız değilsiniz. Yalnız değiliz. Bu ne dehşetli destektir, nasıl tepkidir. Böyle bir şey daha önce de görülmedi, sağolun. 15 Temmuz’da rüştünü ve olgunluğunu ispat etmiş, kimliğini ve karakterini bulmuş, canını vermiş, kanını dökmüş bir milletin medyacısıyım. Siz varsanız varız. Siz yoksanız hiçiz. Bu kuralı siz yazdınız. Bu kural bana zaten malumdu. Bunu hala anlamayan ya da sizleri hala palavra ile kandıracağını sananlar var. Kimse sizleri kandıramaz. Bunu hala anlamadılar. 15 Temmuz’da yeni Türkiye’yi koruyup kurtardınız. Buna saygı duymayıp hala size 14 Temmuz hikayesi anlatanları reddedin, yok edin. Size yalan söyleyen, sizi kandıran zekânızla alay eden medyayı yok edin. Ben yaparsam beni de yok edin! Hürmetkar Türk milleti! Kahir çoğunlukla yeni bir Türkiye’nin yolunu açtı. Bunu görmeyen medya, siyaset ve iş dünyası artık yoktur. Bunu bilelim. Size hala yalan söylüyorlar ve buna “medya” diyorlar. Bunun artık farkındasınız. Sonuçta; 15 Temmuz’da darbecilerin basmaya tenezzül bile etmediği bir kanaldan ayrıldım. Darbeci alçaklarla vuruşacak Hakkın, hukukun ve sizlerin yanında olacak bir yerde çok sağlam duracağım. Tekrar: Size yalan söyleyen, sizi kandıran zekanızla alay eden medyayı yok edin. Ben yaparsam, beni de yok edin! Hepinizi sevgiyle kucaklarım. Aziz Türk halkından güçlü Türk demokrasisinden, vicdanımızdan, tarihten ve Allah’tan başka gücümüz yoktur.”

 

Ne olmuştu?

 

Selim Atalay’ın 20 Ağustos’ta yayınlanan programın bir bölümü, Gülen’in Pensilvanya’daki çiftliğiyle ilgiliydi. Ancak, bu bölüm NTV tarafından internet sitesinde 8 dakikalık olarak yayınlanmıştı. Atalay konu hakkında “İlk Fetö programımın videosu NTV Web sitesinde yoktur. En son haber fark edip yayınladı, oradan paylaşıldı” açıklaması yapmıştı.

 

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