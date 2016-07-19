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15 Temmuz Darbe Girişimi

Özel kurumlarda görevli 21 bin öğretmenin lisansı iptal edildi

MEB, darbe girişimi sonrası 15 bin 200 personelin açığa alındığını duyurmuştu

19 Temmuz 2016 20:41

Milli Eğitim Bakanlığı'nda 15 Temmuz darbe girişimi sonrası başlatılan soruşturma kapsamında 15 bin 200 personel açığa alınmasından sonra özel kurumlarda görevli 21 bin öğretmenin lisansı da iptal edildi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nda da geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 15 bin 200 kamu personeli açığa alındı.

Konuyla ilgili bakanlık açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Milli Eğitim Bakanlığı olarak yapıya ait tüm özel eğitim kurumları ve okullar ile barınma merkezlerinin yanı sıra Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında görev yapan FETÖ ile irtibatlı kamu personeline yönelik kapsamlı çalışma yürütülmektedir. Bugün itibarıyla Bakanlığımızın merkez ve taşra teşkilatında görev yapan 15 bin 200 kamu personeli açığa alınmış, bu kişiler hakkında soruşturma başlatılmıştır." 

Öte yandan, özel kurumlarda görev yapan 21 bin öğretmenin lisansı da iptal edildi.

Böylece darbe girişiminin ardından 36 bin 200 kamu personeli ve öğretmen açığa alınmış oldu.

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