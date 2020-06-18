NTV'nin ekran yüzü Simge Fıstıkoğlu kanala veda etti

NTV ekranlarının sevilen sunucusu Simge Fıstıkoğlu, kurum ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Deneyimli spiker, kişisel twitter hesabından veda mesajı yayınlayarak çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.

Fıstıkoğlu paylaşımında, "5 yıldır görev yaptığım NTV ve Doğuş Yayın Grubu’ndan ayrıldım. Bu süre zarfında haberden spora, siyaset programından seçim özel yayınlarına, bayram, yılbaşı ve tüm diğer program ve yayınlarda birlikte çalıştığımız tüm arkadaşlarıma ve güzel mesajları, yapıcı eleştirileriyle varlığını hep hissettiren seyircilerimize teşekkür ediyorum.Bundan sonrası için de, sadece Doğuş Yayın Grubu'na değil, tüm Doğuş Holding'e ve çalışanlarına başarılar diliyorum. En kısa zamanda yeni projelerde görüşmek üzere" ifadelerini kullandı.