NTV'den iki ayrılık haberi

Doğuş Yayın Grubu'ndan biri üst düzey, biri NTV'den olmak üzere iki ayrılık haberi geldi.

Naklen Yayınlar Operasyon Müdürü olarak görev yapan Kemal Mercan ve NTV'de 15 yıldır görev Ilgaz Gürsoy, Doğuş Yayın Grubu ile yollarını ayırdı.

Medya sektörüne 1993 yılında Star TV Ölçü Bakım Servisi'nde adım atan Mercan, burada 4 yıl görev yaptıktan sonra 1997 yılında Doğuş Yayın Grubu Naklen Yayınlar Operasyon Müdürlüğü görevine getirilmişti.

Medyaradar'ın haberine göre, 23 yıla yakın süredir bu görevi yürüten Kemal Mercan'ın ailesiyle birlikte Fransa'ya yerleşmek amacıyla görevinden ayrıldığı öğrenildi.

Öte yandan, NTV'de 15 yıldır görev yapan Yeşil Ekran programının sunucusu Ilgaz Gürsoy da, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla kanalla yollarını ayırdığını duyurdu.

Bir dönem NTV'nin Ekonomi Servisi'nde de görev yapan Gürsoy, son olarak haftada bir gün yayınlanan Ortak Gelecek programını hazırlayıp sunuyordu.