NSU, Hrant Dink, Tahir Elçi: Suçlu devlet olduğunda kanıt nasıl üretilir?

Adalet Atlası podcast serisinin bugün yayınlanan bölümünde editör yazar Tanıl Bora ve eleştirel hukuk çalışmalarından Başak Ertür, suçlu devlet olduğunda sivil alandaki kanıt üretme imkânlarını, Almanya’da ırkçı cinayetler işleyen ve eylemleri hasır altı edilen örgüt Nationalsozialistischer Untergrund (NSU) üzerinden anlattı.

“Devlet suçu nasıl kanıtlanır?” başlıklı bölümde, devletin kanıt rejimi ve karşı-adli bilimler, NSU’nun Almanya’nın iç istihbarat teşkilatıyla bağlantısını ve eylemlerinin örtbas edilen kanıtlarını ifşa eden yazar Wolfgang Schorlau’nun İletişim Yayınları’ndan çıkan ve Hulki Demirel’in Türkçeye çevirdiği Koruyan El romanından yola çıkarak tartışıldı.

Oyuncu Tansu Biçer’in kitabın kapanış notundan bir kesiti seslendirmesiyle açılan bölümde yanıtı aranan bazı sorular şöyle:

Devlet, adli bilimler üzerinde nasıl bir tekele sahip? Almanya’nın iç istihbarat servisi Anayasayı Koruma Teşkilatı, NSU’nun ırkçı cinayetlerini neden ve nasıl örtbas etti? Kanıt rejimi, suçlu devlet olduğunda nasıl delinebilir? Schorlau, bir kurgu aracı olan edebiyatla gerçeğe nasıl ulaştı? Adli mimarlık ekibi, devlet suçlarını ispat edenler arasına nasıl dahil oluyor? Hakikat-sonrası dönemde olguların ortaya çıkışı ne anlama geliyor? Devlet suçları, devletin kendi mahkemelerinde yargılanabilir mi?

Bölümü dinlemek için: