

Sekizi Türk biri Yunan biri polis memuru olmak üzere on kişinin ölümü, bombalı saldırı, banka soygunları gibi çeşitli suçlarla yargılanan ırkçı terör örgütü NSU film oluyor.

Constantin Film'den yapılan açıklamaya göre, filmde 90'lı yıllarda bir terör örgütü kuran, hırsızlık yapan, cinayet işleyen, bombalı saldırılar düzenleyen üç Neonazinin hikâyesi anlatılacak.

Filmin senaryosunun, Stefan Aust ve Dirk Laabs'ın yazdığı “Vatanı Koruma-Devlet ve NSU'nun Cinayet Serisi” (Heimatschutz – Der Staat und die Mordserie des NSU) adlı kitaba dayanılarak hazırlandığı belirtildi. Prodüksiyon şirketinden yapılan açıklamada, yazarların örgüt üyelerinin yakalanma süreci ve Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın aşırı sağcı teröre karşı mücadelesine yoğunlaştığı kaydedildi. Filmde rol alacak oyuncuların ise henüz belli olmadığı ifade edildi.

Constantin film şirketi 2008 yılında da Kızıl Ordu Fraksiyonu'nun konu edildiği “Der Baader Meinhof Komplex” adlı kitabı beyaz perdeye uyarlamıştı.

NSU'nun hayatta kalan tek üyesi Beate Zschäpe ile örgütün suçlarına iştirak edenlerin yargılandığı dava, iki yıldan bu yana Münih Eyalet Yüksek Mahkemesi'nde devam ediyor.