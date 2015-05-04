T24 LogoT24 Logo
Yaşam
Deutsche Welle

NSU film oluyor

Merkezi Münih’te bulunan Constantin Film, NSU terör örgütünün hikâyesinin beyaz perdeye taşınacağını açıkladı.

04 Mayıs 2015 18:30


Sekizi Türk biri Yunan biri polis memuru olmak üzere on kişinin ölümü, bombalı saldırı, banka soygunları gibi çeşitli suçlarla yargılanan ırkçı terör örgütü NSU film oluyor.

Constantin Film'den yapılan açıklamaya göre, filmde 90'lı yıllarda bir terör örgütü kuran, hırsızlık yapan, cinayet işleyen, bombalı saldırılar düzenleyen üç Neonazinin hikâyesi anlatılacak.

Filmin senaryosunun, Stefan Aust ve Dirk Laabs'ın yazdığı “Vatanı Koruma-Devlet ve NSU'nun Cinayet Serisi” (Heimatschutz – Der Staat und die Mordserie des NSU) adlı kitaba dayanılarak hazırlandığı belirtildi. Prodüksiyon şirketinden yapılan açıklamada, yazarların örgüt üyelerinin yakalanma süreci ve Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın aşırı sağcı teröre karşı mücadelesine yoğunlaştığı kaydedildi. Filmde rol alacak oyuncuların ise henüz belli olmadığı ifade edildi.

Constantin film şirketi 2008 yılında da Kızıl Ordu Fraksiyonu'nun konu edildiği “Der Baader Meinhof Komplex” adlı kitabı beyaz perdeye uyarlamıştı.

NSU'nun hayatta kalan tek üyesi Beate Zschäpe ile örgütün suçlarına iştirak edenlerin yargılandığı dava, iki yıldan bu yana Münih Eyalet Yüksek Mahkemesi'nde devam ediyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Merkezi MünihConstantin Film NSUSekizi TürkYunanNSUFilmNeonazininStefan AustDirk LaabsKoruma-DevletNSU Cinayet Serisi”Der StaatMordserieNSU)Anayasayı Koruma TeşkilatıConstantinKızıl Ordu FraksiyonuBaader Meinhof

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

Tottenham'ı yenen Liverpool rekora imza attı...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24