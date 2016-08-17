NSA'ye sanal saldırı iddiası

Bilgisayar korsanlarınınABD Ulusal Güvenlik Kurumu'nun (NSA) hacker

saldırılarında kullanmak amacıyla geliştirdiği bazı yazılımları ele geçirmeyi

başardığı bildirildi. "Washington Post" gazetesinde yer alan haberde, NSA eski

çalışanları ve uzmanların iddiaları büyük ölçüde doğruladığı kaydedildi. 2013

yılına ait yazılımların aynı yıl ele geçirilmiş olma ihtimaline dikkat çekildi.

Hacker grubu açık artırmaya çıkaracak

"Epicbanana", "Buzzdirection" ve "Egregiousblunder" isimlerini taşıyan

yazılımlar, şebekelerin ateşten duvar (firewall)

isimli güvenlik uygulamasının

aşılmasını ve veri transferini sağlıyor. Sözkonusu araçlar daha önce bilinmeyen

güvenlik açıklarını kullanıyor. Kendilerini "Gölge emlakçıları" (Shadow

Brokers) olarak adlandıran grup şimdiye kadar yazılıma ait bazı verileri

yayınladı. Grup, başka programların da açık artırmaya çıkarılacağını duyurdu.

Ardında Rusya mı var?

ABD Ulusal Güvenlik Kurumu'nu (NSA) hedef

alan saldırının kaynağı henüz

bilinmiyor. NSA'in eski uzmanlarından Edward Snowden, saldırının Rusya

kaynaklı olabileceğine işaret etti. Snowden, Twitter hesabında, "İstihbarat

örgütleri karşılıklı olarak birbirini izleyip sunucularına yönelik sanal saldırılar

düzenler. Bu yeni bir şey değil" mesajını geçti.

Edward Snowden: Siyasi açıdan ağır bedeli olabilir

"Saldırıları tanımlayabilmek için karşı tarafın hacker araçlarının özelliklerini

bilmelisiniz" diyen Snowden, bu araçların kamuoyuna ifşa edilmesiyle şimdiye

kadar düzenlenen saldırıların ABD İstihbaratı'nın hesabına kaydedileceği

uyarısının yapılmak istendiğine dikkat çekti. Snowden, ABD'nin bu araçları

kullanarak müttefiklerini dinlediğinin ortaya çıkması halinde bunun siyasi açıdan

ağır bedeli olabileceğini söyledi.

Küresel casusluk programını ifşa etti

Snowden, ABD Ulusal Güvenlik Kurumu'nun küresel casusluk programını ortaya

koyan gizli belgeleri 2013 yılında dünya kamuoyuna açıkladıktan sonra Rusya'ya

sığınmıştı. Daha önce 21 ülkeye iltica başvurusunda bulunan Snowden, Rusya

tarafından kabul edilmişti.

