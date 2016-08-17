NSA'ye sanal saldırı iddiası

Bilgisayar korsanlarınınABD Ulusal Güvenlik Kurumu'nun (NSA) hacker
saldırılarında kullanmak amacıyla geliştirdiği bazı yazılımları ele geçirmeyi
başardığı bildirildi. "Washington Post" gazetesinde yer alan haberde, NSA eski
çalışanları ve uzmanların iddiaları büyük ölçüde doğruladığı kaydedildi. 2013
yılına ait yazılımların aynı yıl ele geçirilmiş olma ihtimaline dikkat çekildi.
Hacker grubu açık artırmaya çıkaracak
"Epicbanana", "Buzzdirection" ve "Egregiousblunder" isimlerini taşıyan
yazılımlar, şebekelerin ateşten duvar (firewall)
isimli güvenlik uygulamasının
aşılmasını ve veri transferini sağlıyor. Sözkonusu araçlar daha önce bilinmeyen
güvenlik açıklarını kullanıyor. Kendilerini "Gölge emlakçıları" (Shadow
Brokers) olarak adlandıran grup şimdiye kadar yazılıma ait bazı verileri
yayınladı. Grup, başka programların da açık artırmaya çıkarılacağını duyurdu.
Ardında Rusya mı var?
ABD Ulusal Güvenlik Kurumu'nu (NSA) hedef
alan saldırının kaynağı henüz
bilinmiyor. NSA'in eski uzmanlarından Edward Snowden, saldırının Rusya
kaynaklı olabileceğine işaret etti. Snowden, Twitter hesabında, "İstihbarat
örgütleri karşılıklı olarak birbirini izleyip sunucularına yönelik sanal saldırılar
düzenler. Bu yeni bir şey değil" mesajını geçti.
Edward Snowden: Siyasi açıdan ağır bedeli olabilir
"Saldırıları tanımlayabilmek için karşı tarafın hacker araçlarının özelliklerini
bilmelisiniz" diyen Snowden, bu araçların kamuoyuna ifşa edilmesiyle şimdiye
kadar düzenlenen saldırıların ABD İstihbaratı'nın hesabına kaydedileceği
uyarısının yapılmak istendiğine dikkat çekti. Snowden, ABD'nin bu araçları
kullanarak müttefiklerini dinlediğinin ortaya çıkması halinde bunun siyasi açıdan
ağır bedeli olabileceğini söyledi.
Küresel casusluk programını ifşa etti
Snowden, ABD Ulusal Güvenlik Kurumu'nun küresel casusluk programını ortaya
koyan gizli belgeleri 2013 yılında dünya kamuoyuna açıkladıktan sonra Rusya'ya
sığınmıştı. Daha önce 21 ülkeye iltica başvurusunda bulunan Snowden, Rusya
tarafından kabul edilmişti.