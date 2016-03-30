Novartis Türkiye'ye 85 milyon dolarlık rüşvet suçlaması

ABD'de bazı özel eczanelere kendi ilaçlarını tavsiye etmesi için teşvik primi verdiği belirlenen ve 390 milyon dolar ceza ödemeye mahkum edilen ilaç firması Novartis'in Türkiye'de de rüşvet verdiği iddia edildi.

BusinessHT'de yer alan habere göre, Türkiye'de soruşturması devam eden rüşvet iddiaları, bazı ilaçların rüşvetle kamunun geri ödeme listesine sokulması ve ilaçları pazara sokabilmek için yapılan usülsüzlükleri içeriyor.

Reuters'a gelen ihbar mailinde uluslararası firmalara danışmanlık hizmeti veren Alp Aydın ve şirketi üzerinden gerçekleştirilen hastanelerin ödeme listesine girebilmek için yapılan usülsüzlüklerle Novartis'in 20 milyon dolar kazanç elde ettiği belirtildi.

İddiaya göre en büyük vurgun ise 50 milyon dolar değerinde 'ilaçların yeniden adlandırılarak' usülsüz bir şekilde piyasada yer bulmasıyla gerçekleşti.

Novartis Türkiye ve Alp Aydın'dan konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.