T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Novartis Türkiye'ye 85 milyon dolarlık rüşvet suçlaması

ABD'de "teşvik primi" nedeniyle ceza alan ilaç firması Novartis Türkiye'de de rüşvet vermekle suçlandı

30 Mart 2016 12:38

ABD'de bazı özel eczanelere kendi ilaçlarını tavsiye etmesi için teşvik primi verdiği belirlenen ve 390 milyon dolar ceza ödemeye mahkum edilen ilaç firması Novartis'in Türkiye'de de rüşvet verdiği iddia edildi. 

BusinessHT'de yer alan habere göre, Türkiye'de soruşturması devam eden rüşvet iddiaları, bazı ilaçların rüşvetle kamunun geri ödeme listesine sokulması ve ilaçları pazara sokabilmek için yapılan usülsüzlükleri içeriyor.

Reuters'a gelen ihbar mailinde uluslararası firmalara danışmanlık hizmeti veren Alp Aydın ve şirketi üzerinden gerçekleştirilen hastanelerin ödeme listesine girebilmek için yapılan usülsüzlüklerle Novartis'in 20 milyon dolar kazanç elde ettiği belirtildi.

İddiaya göre en büyük vurgun ise 50 milyon dolar değerinde 'ilaçların yeniden adlandırılarak' usülsüz bir şekilde piyasada yer bulmasıyla gerçekleşti.

Novartis Türkiye ve Alp Aydın'dan konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

 

ETİKETLER

novartisrüşvetilaç

İlgili Haberler

Türkiye'ye domuz gribi aşısı satan Novartis, Türk gazetecileri Afrika'ya götürüp sıtma anlattı

Novartis, Türkiye’nin domuz gribi salgınını azaltmak amacıyla, ilk 500 bin dozluk aşıyı satın aldığı dünyanın önde gelen birkaç ilaç firmasından biri.

Novartis domuz gribiyle yüzde 49 kâr etti

İlaç üreticisi Novartis'in karı bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 49 arttı.

Novartis'e ayrımcılık cezası

ABD'de ilaç şirketi Novartis, kadınlara karşı ayrımcılıktan 250 milyon dolar para cezasına çarptırıldı.

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Wikipedia erişime açıldı ...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24