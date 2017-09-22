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Kültür-Sanat

Nouvelle Vague, İstanbul'da hayranlarıyla bir araya geldi

Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA) - FRANSIZ müzisyenler Marc Collin ve Olivier Libaux ortaklığından doğan Nouvelle Vague adlı müzik grubu, dün gece İstanbul’da sahne aldı

22 Eylül 2017 13:49

Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA) - FRANSIZ müzisyenler Marc Collin ve Olivier Libaux ortaklığından doğan Nouvelle Vague adlı müzik grubu, dün gece İstanbul’da sahne aldı.

Çıkardıkları 4 albüm ile bir milyonun üzerinde satış yapan Fransız müzik grubu Nouvelle Vague, İstanbul’un konser mekanlarından Babylon’un sezon açılışında müzikseverlerle buluştu. Joy Division\'dan The Clash’e, Depeche Mode’dan Blondie’ye kadar birçok kült grubun cover şarkılarından oluşan repertuvarını seslendiren gruba seyirciler de konser boyunca eşlik etti.

Nouvelle Vague, bu gece saat 22.30’da Babylon’da bir kez daha konser verecek.

(FOTOĞRAF)

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