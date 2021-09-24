Romantik komedi Notting Hill filminin yönetmeni Roger Michell 65 yaşında hayatını kaybetti.

Yönetmenin yayıncısı haberi "büyük üzüntü" ile duyurdu ve Michell'in ailesi ölüm haberini doğruladı.

Güney Afrika doğumlu İngiliz tiyatro, TV ve film yönetmeni Roger Michell, son filmi The Duke ile üç hafta önce Telluride Film Festivali'ndeydi.

Bir diplomatın oğlu olan Michell, yönetmenliğe ve oyunculuğa başladığı Cambridge Üniversitesi'nde eğitim görmeden önce ilk yıllarını çeşitli ülkelerde yaşayarak geçirdi.

Royal Court Theatre'da yönetmen yardımcısı olduktan sonra yönetmen Danny Boyle ve Simon Curtis gibi isimlerle çalıştı, altı yıl boyunca Royal Shakespeare Company'de daimi yönetmen oldu.

Michell'in çalışmaları arasında, başrollerini Hugh Grant ve Julia Roberts'ın paylaştığı 1999 yapımı Notting Hill'e ek olarak, Venus ve son filmi The Duke yer alıyor.