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Notre Dame De Sion'un görevine son verdiği Melike Koçak, işe iade davasını kazandı

Edebiyat öğretmeni Koçak'ın işine, öğrencilerinin çıkardığı 'Tavuşkuşu' adlı fanzinde yer alan ifadeler nedeniyle son verilmişti

10 Kasım 2015 17:12

Notre Dame de Sion Lisesi’nin öğrencilerinin çıkarttığı fanzinde yer alan şiir ve yazılarda geçen ifadeler nedeniyle işten çıkarttığı edebiyat öğretmeni Melike Koçak, açtığı işe iade davasını ilk celsede kazandı.

Bianet’te yer alan habere göre; İstanbul 16. İş Mahkemesi’nde görülen davada Koçak’ın 10 gün içerisinde işe başvurması durumunda işe alınmasına ve 4 aylık brüt ücret kadar tazminat ödenmesine karar verildi.

Melike Koçak Notre Dame de Sion Lisesi öğrencilerinin çıkardığı 'Tavuşkuşu' adlı fanzinin mayıs sayısında yer alan şiir ve yazılarda geçen ifadeler sonrası toplumsal cinsiyet, beden politikası ve feminizmle ilgili “dozaj”ı kaçırdığı gerekçesiyle işten çıkarılmıştı.

Öğrenciler dergilerini sansürlenmesini istemedikleri için okulda basmadıklarını; dergideki yazıların okulla ve öğretmenleriyle bir ilgisinin olmadığını açıklamıştı.

Notre Dame de Sion Lisesi’nden yapılan açıklamada ise “Kadına şiddet gibi bir konuda öğrenciyi hassaslaştırmak önemli ama bunu çok dikkatli yapmak lazım, burada dozaj kaçmış" denilmişti.

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