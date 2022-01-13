Notos'tan okurlarına destek çağrısı

Geçtiğimiz ay Ocak-Şubat 90. sayısını bir sayı atlayarak Mart-Nisan 90. sayı olarak yayımlamaya karar verdiklerini duyuran edebiyat dergisi Notos, Mart-Nisan sayısı için okurlarına destek çağrısında bulundu. Derginin sosyal medya hesabından yapılan "Dayanışma İçin" paylaşımında, "Son dönemde yaşanan yıkıcı ekonomik koşullardan Notos da etkileniyor. On beş yıldır deli inadıyla bir tek sayı sektirmeden yayımladığımız Notos okurlarını desteğe çağırıyor" ifadeleri kullanıldı.

Notos'un "Dayanışma İçin" adlı çağrısı şöyle:

"Son dönemde yaşanan yıkıcı ekonomik koşullardan Notos da etkileniyor. Bu nedenle Ocak-Şubat, 90. sayımızı Mart ayına ertelemiş, haberini okurlarımızla paylaşmıştık. Şimdi Mart ayı yaklaşıyor. Mart-Nisan sayımız için okurlarımızın desteğini istiyoruz.

Bir destek ürünü tasarladık. Bu ürünü aldığınızda Notos’un kâğıdını birlikte satın almış, basım ücretini birlikte karşılamış olacağız. Notos’un yakın geleceği, dolayısıyla ömrünün uzun olması için bu desteği önemli görüyoruz.

Nitelikli edebiyata, Notos’un yaşamına sunduğunuz katkı bizim için her zaman değerli. Her zaman hatırlansın diye, Notos’un Mart-Nisan sayısının bir sayfasında katkıda bulunanların adlarını anacağız.

Notos’un varlığının güvencesi okurlarıdır. On beş yıldır deli inadıyla bir tek sayı sektirmeden yayımladığımız Notos okurlarını desteğe çağırıyor."

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