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Kültür-Sanat

Nostaljik şarkılar daha çok dinleniyor; işte çalma listelerine en çok eklenenler

16 Nisan 2020 15:01

Spotify'da 1-7 Nisan tarihleri arasındaki dinlenmelere göre, kullanıcılar tarafından oluşturulan ve onların en sevdiği eski şarkıları kapsayan nostalji temalı çalma listelerinde yüzde 54 oranında artış yaşandı.

Dinleyicilerin neşeli zamanlara gitmesini sağlayan bir sanatçı da 80’li yıllarda en çok dinlenenler arasında yer alan ve geçtiğimiz hafta (1-7 Nisan) 2,3 milyondan fazla dinlenen hareketli hiti “Girls Just Want to Have Fun”ı hafızalarımıza kazıyan Cyndi Lauper.

Kullanıcıların en çok dinlediği şarkılar

Kullanıcılar tarafından oluşturulan nostalji temalı çalma listelerinde yüzde 54’lük bir artış gözlemleniyor.
Spotify’da insanları eskilere götürenler arasında en çok takip edilen çalma listesi, 8,1 milyon takipçi sayısı ile All Out 00s olurken, All Out 80s ise 7,1 milyon takipçi ile ikinci sırada yer alıyor.

Belirli nostaljik şarkılar oldukça dikkat çekiyor

50’ler: Billie Holiday’den “Solitude”, geçtiğimiz hafta Mart ayının ilk haftası ile karşılaştırıldığında yüzde 74 oranında daha fazla dinlendi

60’lar: The Beach Boys ‘dan “In My Room” yüzde 44 oranında daha fazla dinlendi.

70’ler: Barbra Streisand’tan “The Way We Were” yüzde 47 oranında daha fazla dinlendi.

80’ler: Yazz’dan “The Only Way Is Up” yüzde 56 oranında daha fazla dinlendi.

90’lar: 2Pac ve Nate Dogg’tan “Me and My Homies” yüzde 61 oranında daha fazla dinlendi.

2000’ler: Panic! At The Disco’dan “New Perspective” yüzde 93 oranında daha fazla dinlendi.

İşte her 10 yıl için kullanıcılar tarafından oluşturulan çalma listelerine en çok eklenen şarkılar

50’ler: “Jailhouse Rock” - Elvis Presley

60’lar: “At Last” - Etta James

70’ler: “Ain’t No Sunshine” - Bill Withers

80’ler: “Take on Me” - a-ha

90’lar: “Mambo No. 5 (a Little Bit of...)” - Lou Bega

2000’ler: “I Gotta Feeling” - Black Eyed Peas

10’lar: “Danza Kuduro” - Don Omar, Lucenzo.

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