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Yaşam
Deutsche Welle

Norveç'te Facebook'a sansür eleştirisi

Vietnam Savaşı'nın simgelerinden bir kız çocuğuna ait fotoğrafın Facebook tarafından sansürlenmesi Norveç'te gündem oldu

09 Eylül 2016 18:49

Norveç'in saygın gazetelerinden Aftenposten, Vietnam Savaşı’nın simgelerinden bir kız çocuğuna ait fotoğrafı Facebook hesabında bir haberle birlikte paylaştı. Facebook yönetiminin paylaşımı silmesi, Norveç kamuoyunun tepkisine yol açtı.

Norveç Başbakanı Erna Solberg, açıklamasında, Facebook ve diğer medya kuruluşlarının uygun olmayan içeriğin engellenmesi için yaptığı çalışmaları takdir ettiğine dikkat çekti. "Ama Facebook bu tür fotoğrafları sansürleyerek yanlış yapıyor" diyen Solberg, sosyal medya platformunun bu tavrıyla ifade özgürlüğünü kısıtladığını savundu.

 

Aftenposten Zuckerberg'e hitaben açık mektup yayınladı

 

Aftenposten gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Espen Egil Hansen de gazetede yayınladığı bir açık mektupta Facebook kurucusu Mark Zuckerberg'e seslendi. Hansen, "Yetkinizi istismar ettiğiniz kanaatindeyim. Bu kararı almadan önce iyice gözden geçirildiğinden emin değilim" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Aftenposten'ın fotoğrafla birlikte sildiği paylaşımda Norveçli yazar Tom Egeland konu ediliyor. Egeland, aralarında çıplak Vietnamlı kızın da bulunduğu 7 ünlü savaş fotoğrafını paylaşmış, bunun üzerine Facebook tarafından hesabı askıya alınmıştı.

 

Facebook'un açıklaması

 

Facebook'tan yapılan açıklamada, çıplak çocuk içeren fotoğraflarda bir ayrıma gitmenin zor olduğuna dikkat çekildi. Açıklamada, "Çıplak çocuk fotoğraflarının yayınına bir yerde izin verirken bir başka yerde izin vermemek olmaz. Bunun için bir yandan ifade hürriyetine izin verirken diğer yandan küresel toplumun güvenli ve saygın koşullara sahip olmasını sağlayacak doğru dengeyi bulmaya çalışıyoruz" denildi.

 

Vietnam savaşının simgesi, Pulitzer ödüllü fotoğraf

 

Dünyaca ünlü fotoğraf, napalm bombalarının hedefi olan köyünden kaçan 9 yaşındaki Vietnamlı kız Kim Phuc'u gösteriyor.

Bombaların aleve boğduğu giysilerini çıkarıp atan kız, vücudundaki ağır yanıklardan ötürü acı içinde ağlıyor. Vietnam savaşının simgelerinden biri haline gelen fotoğraf, Nick Ut isimli fotoğrafçıya Pulitzer Ödülü kazandırdı.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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