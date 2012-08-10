Norveçli turistten tecavüz iddiası!

Antalya'nın Alanya ilçesine tatil için gelen Norveçli 21 yaşındaki Marte Hammerfjell Espeland, tanıştığı garson 30 yaşındaki Barış N.’nin kendisine tecavüz ettiğini iddia ederek şikayetçi oldu.

Oba Göl mevkiindeki bir evde meydana gelen olayda Norveç’ten arkadaşı 20 yaşındaki Sandra Johansen ile birlikte Alanya’ya tatile gelen Marte Hammerfjell Espeland, yemek yemek için gittikleri restoranda 30 yaşındaki Barış N. ve 26 yaşındaki Rasim B. ile tanıştı.

DHA'dan Özgür Yılmaz'ın haberine göre, Norveçli turistler, yemeğin ardından 2 garsonla birlikte gece yarısı iskele bölgesindeki diskolara giderek eğlendi. Diskoda eğlendikten sonra garsonların kendilerini eve çağırdığını söyleyen Espeland, sabaha karşı Barış N.’nin kendisine tecavüz ettiğini belirterek polise şikayetçi oldu.



Birlikte garsonların evine gittiklerini söyleyen Espeland polisteki ifadesinde, "Yatağın üzerinde otururken Barış N. karşı koymama rağmen bir anda kıyafetlerimi çıkartıp zorla 2 kez ilişkiye girdi. Beraberindeki arkadaşı Rasim B. ise evden çıkmama izin vermedi. Daha sonra arkadaşımla birlikte güçlükle evden çıkabildik" dedi.



Norveçli Espeland’ın Alanya Devlet Hastanesi’nde yapılan muayenesinde vücudunda dayak veya zorlama izine rastlanmazken, sperm saptandı. Yanındaki kız arkadaşı ise tansiyonunun düşmesi nedeniyle hastanede geçici gözlem altına alındı.



Şikayet üzerine 2 garson evlerinde yakalandı. Barış N., Norveçli turistle kendi rızasıyla ilişkiye girdiğini, tecavüz olayının gerçekleşmediğini öne sürdü, suçlamaları kabul etmedi. Asayiş Büro Amirliğinde ifadeleri alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.